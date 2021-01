Crisi Governo, Bellanova: “Siamo al capolinea”/ Riunione capi delegazione: il Pd…

Tira aria di crisi di Governo. Prosegue senza sosta lo scontro tra le forze di maggioranza e il premier Conte è chiamato a dare risposte. Il pressing di Italia Viva è incessante e ieri è arrivata l’offerta finale del giurista, ovvero le modifiche presentate sul Recovery plan e con il rimpasto della squadra di ministri. Come evidenziato da La Stampa, all’interno della proposta di Conte c’è anche la rinuncia alla delega ai Servizi segreti che tanto ha fatto discutere.

Come dicevamo, Iv è pronta a salutare l’esecutivo giallorosso e la ministra Teresa Bellanova non ha usato tanti giri di parole ai microfoni di Ore 14: «Per me il tempo è finito: adesso servono delle risposte. È da mesi che Italia Viva chiede un accordo programmatico, perché non è possibile andare avanti con un Dpcm e un dl alla settimana. Questa esperienza di Governo è al capolinea, abbiamo fatto un Consiglio dei ministri dalle 21 all’1 di notte per decidere se riaprire la scuola il 7 o l’1 gennaio… Lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un’esperienza».

CRISI GOVERNO, DA PD “LEALTÀ” A CONTE

Come confermato dai colleghi di Rai News, oggi è previsto un nuovo incontro tra il premier Conte ed i capi delegazione: parteciperanno anche Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e Riccardo Fraccaro. Appuntamento alle ore 18.00, ma l’orario potrebbe anche slittare. Riflettori accesi anche sul dossier Mes, tra i temi più divisivi tra le forze di maggioranza: Italia Viva chiede di accedere al fondo salva-Stati, ipotesi declinata senza troppe discussioni dal Movimento 5 Stelle.

Le voci su una crisi di Governo a stretto giro di posta si intensificano, ma il Partito Democratico è pronto a fornire un assist a Conte. Intervenuto alla direzione dem, il segretario Nicola Zingaretti ha puntualizzato: «Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra noi la scelta in un passaggio fondamentale per il futuro non solo del governo che sosteniamo con la massima lealtà, ma del Paese intero, alle prese con una emergenza sanitaria, economica e sociale che non tollera rinvii».

