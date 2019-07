Crisi Governo e retromarcia Lega-M5s/ Di Maio a Salvini “vediamoci e andiamo avanti”

La crisi di Governo è stata ad un passo e forse è ancora latente nelle azioni e nelle menti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma dopo la tempesta di ieri oggi sembra calata la quiete che da più parti si attendeva: le provocazioni da Lega e M5s sono continuate fino a tarda sera, quando sembrava imminente la salita al Quirinale di Salvini per concordare una strategia di uscita dal Governo. Poi l’intervento a “Fuori dal Coro”, le parole di fuoco contro i Ministri M5s ma la rassicurazione che con Di Maio il rapporto è buono e lui «è una persona seria». Un po’ questo un po’ la netta sensazione che andare ad elezioni anticipate a settembre sarebbe davvero difficilissimo, con il rischio alto di un esercizio provvisorio laddove non si trovi il Governo per iniziare la legislatura: a questo Mattarella non metterà mai il suo ok e sebbene sul ritorno alle urne, come sondato da Lega e M5s proprio presso il Colle, non c’è il veto del Presidente è altrettanto vero che bisogna essere sicuri di una maggioranza. E al momento quella maggioranza, anche “grazie” al lavoro di Renzi che nel Pd naviga al contrario di Zingaretti per evitare il più possibile un accordo con i 5Stelle di Fico, manca su tutti i fronti. Si intuisce dunque che la quiete scesa nella nottata sia davvero effettiva dalle parole di Di Maio stamani ad Agorà Estate: «Escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere: abbiamo da realizzare riforme importanti».

SALVINI “DI MAIO È UNA PERSONA ONESTA E SERIA, I MINISTRI M5S..”

Niente rottura, solo un fortissimo braccio di ferro nato per incomprensioni e forti divisioni su Autonomia, Flat Tax, Manovra e poi ancora Russiagate e l’elezione di Von der Leyen alla Commissione Ue: Salvini era ad un passo dal rompere ma poi ha cambiato idea, e anche i toni del M5s si sono smorzati. «l’unica cosa che dico è che è meglio vedersi, anzichè parlarsi, è giusto che ci incontriamo, chi chiariamo e andiamo avanti, oggi, perchè oggi c’e’ il consiglio dei ministri ed il tavolo autonomia». Di Maio poi sentenzia, «tra persone mature è meglio vedersi, non parlarsi a mezzo stampa. Oggi spostiamo qualche appuntamento, troviamo come sempre un punto per continuare. Non è una questione di scuse, altrimenti si alimenta un problema tra me e lui. Perché in questo anno siamo stati noi due a mandare avanti questo governo. Anche nei momenti di massima tensione abbiamo trovato un punto. Qui bisogna mettere al centro i cittadini italiani. Anche io ho delle critiche da fare ad alcuni ministri della Lega, ma non vado in televisione: li chiamo e ci mettiamo d’accordo». Il riferimento è alle parole di Salvini ieri sera alla trasmissione di Mario Giordano su Rete4, ovvero quando disse «Io stimo e rispetto Di Maio, ritengo che alcuni ministri dei M5S non sono all’altezza. Lui è persona seria onesta e preparata. […] Io penso che o questo governo ha la forza di andare avanti o ai torna a votare, una terza opzione non è possibile, esperimenti strani raccattando qualche ‘poltronaro’ sarebbero inaccettabili, questo è il mio pensiero. Poi decide il presidente della Repubblica, ma sarebbe un insulto se in Parlamento venissero fuori ammucchiate. O c’è questo governo o ci sono elezioni con un nuovo, altre soluzioni non ci sono». Il Governo continua, il bailamme mediatico e politico sul Russiagate sarà però la vera spina nel fianco per i prossimi giorni: per ora la posizione di Di Maio è ribadita, «Se avessi sospetti su Salvini non sarei al governo». Ma qui le posizioni, come visto, possono cambiare da una notte col giorno dunque nulla è stabilito e certo ancora in casa gialloverde..

