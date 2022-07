Crisi Governo: Mattarella accetta dimissioni Draghi/ Scioglimento Camere ed Elezioni?

CRISI DI GOVERNO APERTA: MATTARELLA ACCETTA DIMISSIONI DRAGHI

La crisi di Governo ora è ufficialmente aperta: «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti», questo il breve comunicato del Quirinale letto dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

Le dimissioni il Presidente del Consiglio Mario Draghi le ha comunicate ufficialmente stamattina alla Camera con un brevissimo discorso in cui si è anche commosso: «Prima di tutto grazie, Certe volte – ha spiegato Draghi dopo lungo applauso dell’Aula – anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo». Annunciando la sospensione della seduta, che a questo punto potrebbe essere stata l’ultima di questa Legislatura, Draghi ha sottolineato «Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni».

AVVIATO ITER SCIOGLIMENTO CAMERE DOPO CRISI DI GOVERNO: QUANDO LE ELEZIONI?

Nel breve colloquio avvenuto con il Capo dello Stato, Draghi ha confermato la sua intenzione di rompere qui il patto di Governo in quanto non vi sono gli estremi per proseguire: l’elemento più importante però, che fa capire l’indirizzo preso ora dal Quirinale, è la nota successiva alle dimissioni accettate da Mattarella. «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i Presidenti delle Camere (Casellati alle 16.30, Fico alle 17, ndr), ai sensi dell’art. 88 della Costituzione»: quell’articolo infatti contiene l’iter per lo scioglimento delle Camere. Si apre a questo punto ufficialmente la campagna elettorale verso Elezioni anticipate, salvo sorprese in extremis in arrivo dal Colle con ipotesi come Governo tecnico di fine Legislatura o simili (che comunque Mattarella comunicherà in un discorso alla nazione nelle prossime ore/prossimi giorni). Lo “strappo” del Movimento 5Stelle sul Decreto Aiuti ha dato il via alla crisi di Governo, con una turbolenza che durava da mesi ormai ma che nel giro di una settimana ha visto sfaldarsi completamente la maggioranza di Governo tenuta insieme dal Presidente Mario Draghi dal 3 febbraio 2021 scorso.

Il “congelamento” delle dimissioni presentate dal Premier il 14 luglio ha visto realizzarsi la parlamentarizzazione della crisi di Governo: punto più cruciale è stato raggiunto ieri al Senato, dove un “nuovo patto di fiducia” è stato proposto da Draghi per concludere la Legislatura. Dal discorso tenuto però dal Presidente del Consiglio – considerato dal Centrodestra ostile in alcuni tratti – i partiti facenti capo a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi hanno presentato una risoluzione da votare in cui esprimevano pieno appoggio al Presidente Draghi per un nuovo Governo di fine legislatura in completa discontinuità con quello precedente, esplicitamente «senza il M5s che questa crisi l’ha causata». Il Premier era a quel punto davanti ad una scelta: far porre la fiducia su quella risoluzione, oppure su quella presentata dal senatore del Centrosinistra Pierferdinando Casini in cui semplicemente si «prendeva atto della Comunicazioni di Draghi» e le si approvava. Draghi ha scelto la seconda, in quanto probabilmente non intendeva voler creare un Governo nuovo di maggioranza “politica”: la frattura è divenuta insanabile e così il Centrodestra non ha votato la fiducia al Governo Draghi e nemmeno il Movimento 5Stelle, rimasto fino all’ultimo “ondivago” sulla scelta da prendere. Per il Pd di Letta «il campo largo è finito, ognuno per sé», in Forza Italia le spaccature veementi hanno portato l’addio dei Ministri Gelmini e Brunetta; la Lega con Salvini punta alla campagna elettorale con Fdi di Giorgia Meloni, ma i mugugni interni al Carroccio per l’ala più “governista” potrebbero pesare in futuro; il M5s ne esce distrutto, con nuove defezioni in queste ore e con diverse anime ormai separate sia dentro che fuori da quello che fu il Movimento 5Stelle. Insomma, la campagna elettorale è cominciata e le Elezioni anticipate – che potrebbero tenersi il 25 settembre o il 2 ottobre, le date più gettonate – sembrano ormai ad un passo: la palla ora in mano al Presidente della Repubblica. Per l’ennesima volta.











