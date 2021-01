Crisi Governo, Mattarella ‘ferma’ Renzi/ Iv: “approviamo il Recovery, ma Conte corra”

Se ieri sera il “termometro” della crisi di Governo segnava una febbre altissima quasi vicino al “ricovero” (per il Presidente del Consiglio), il giorno dopo sembra tutto tornano in una pseudo normalità. Cosa è successo nel mezzo? Al netto delle discussioni sul nuovo Dpcm e in vista del prossimo Decreto Ristori, pare che la “frenata” sostanziale della crisi – confermata dalla intervista più conciliante di Matteo Renzi stamani a Rtl 102.5 – provenga direttamente dal Quirinale: come spiegano i diversi quirinalisti oggi sui quotidiani, il “monito” di Mattarella è risuonato pressapoco così, «approvate prima il Recovery Plan, poi via libera all’eventuale crisi».

Ieri sera Renzi pare fosse pronto a far dimettere Bellanova e Bonetti dopo l’ennesimo tira a molla sul Piano nazionale di resilienza e ripresa con Palazzo Chigi, ma dal Colle è risuonata la “campanella di allarme” e qualcosa in effetti sembra essere essere mutata anche radicalmente. «A me del cambio di governo interessa zero, il problema non è come si cambia il governo ma come si affronta la pandemia. A me non importa nulla delle poltrone, ma che non si buttino i soldi in arrivo dall’Europa», spiega Renzi su Rtl.

RENZI ‘PLACA’ LA CRISI: “MA CONTE ORA CORRA”

Il messaggio di Mattarella viene così spiegato oggi su La Stampa su fonti interne al Quirinale: «per almeno una intera settimana, il governo dovrà rimanere con i ranghi al completo. Perché appena si dovessero dimettere le ministre di Iv, si aprirebbe formalmente la crisi e anche il premier sarebbe costretto a dimettersi: e il Parlamento dovrebbe bloccare i suoi lavori». Il planning dunque vede al momento Cdm tra martedì e mercoledì sul Recovery Plan, poi di corsa in Parlamento per all’approvazione in settimana e poi possibilità dalla prossima di vedere le “carte” sulla crisi di Governo a che punto saranno: Conte-ter, crisi pilotata, rimpasto, governo istituzionale o di “scopo”.

Le ipotesi sono tutte aperte, con Pd-M5s che spingono per non far cadere il Presidente del Consiglio e che potrebbero essere anche disposti ad un “Conte-ter” piuttosto che non rassegnare dimissioni e andare al voto. Su questo, potrebbe anche esserci un “gentleman agreement” tra Chigi e Renzi che però non lascia tranquillo il Premier davanti alle continue “bizze” dei renziani che a parole proseguono nel considerare finita l’esperienza di questo Governo. «Approviamo questo benedetto Recovery – ha ribadito in radio il leader di Italia Viva -. Ma mettiamo questi soldi per le cose utili. Anzi a Conte diciamo: ‘corri, presenta il Recovery, presenta i ristori». La conta in aula potrebbe esserci nelle prossime settimane, ma non per volontà di Renzi: «ho proposto dei contenuti e se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è ‘andiamo in aula e li asfaltiamo’, io spero soltanto che hanno fatto bene il conto dei numeri. Se danno queste veline ai giornali, sapete che c’è? Ci vediamo in Senato. Si vedrà che noi difendiamo gli interessi degli italiani, loro che vogliono mantenere la poltrona».



© RIPRODUZIONE RISERVATA