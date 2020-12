Crisi Governo, Salvini ‘apre’ a larghe intese/ Meloni: vuole elezioni o asse col M5s?

Sulla possibilità, remota ma possibile, di una crisi di Governo nelle prossime settimane non è solo la maggioranza a trovare fratture al proprio interno: Giorgia Meloni non vede di buon occhio le semi-aperture fatte da Salvini venerdì scorso dopo l’intervista-bomba di Renzi a “El Pais“ (che ha evocato la caduta del Governo Conte-2). E così dopo Forza Italia anche la Lega si scopre “tentata” al proprio interno di lanciare un’ancora a Palazzo Chigi per formare però un esecutivo di “larghe intese” a tempo (un anno?) prima delle nuove Elezioni: insomma, tutto fuorché far continuare l’esperienza del Governo Conte-2 considerato, qui sì in piena condivisione da tutto il Centrodestra, come una “sciagura” da far terminare al più presto. «Dare una mano agli italiani sempre e comunque. Accompagnare il Paese a nuove elezioni con un governo serio, noi ci siamo, se serve per Paese», spiegava Salvini venerdì, smentendo un accordo con Renzi («Gli ultimatum di Renzi per me valgono più o meno zero») ma di fatto lasciando intendere che con qualche membro Cdx nella squadra di Governo ‘di unità nazionale’ si potesse tentare l’operazione verso le nuove Elezioni. Ieri a Catania dopo l’udienza per il processo Gregoretti, è lo stesso Salvini a spiegarsi meglio: «la strada maestra sono le Elezioni, l’attuale compagine di governo è dannosa per l’Italia, priva della capacità di rilanciare questo Paese. Prima si vota meglio è… usciti dal Covid perché non si può votare con gli ospedali pieni, non sarebbe una cosa intelligente […]. Invece di Conte, Azzolina, Renzi e Bellanova ci fosse una squadra più seria e coerente, sarebbe meglio per gli italiani».

CRISI GOVERNO, MELONI ‘AVVISA’ SALVINI

E così mentre proseguono le “trame” tra Pd, Italia Viva, M5s, Forza Italia e a questo punto anche Lega dopo l’ultimatum lanciato da Renzi sul Recovery Plan, sono diversi gli interventi dei leader di partito in questa domenica interlocutoria per la diatriba politica: «Cercare di migliorare l’azione del governo Conte, al quale abbiamo creduto e continuiamo a credere, non è una mina posta sotto la stabilità del quadro politico, ma è la condizione stessa per andare avanti […] Crisi di Governo al buio no, ma serve rilancio» spiega il segretario Pd Nicola Zingaretti al Corriere della Sera. Ancora più roboante invece l’intervento di Giorgia Meloni, l’unica a tenere la barra “dritta” contro il Governo di unità nazionale: «Sono abbastanza stupita. È un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità, da parte di tutti», spiega la leader di Fratelli d’Italia sempre al Corriere della Sera, «Trovo un po’ anomalo che – nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo a un tavolo per coordinare le posizioni – senza avvertirci, prima si facciano aperture a un governo nel quale si prende in considerazione l’ipotesi di siglare un nuovo patto con Pd o M5S con l’obiettivo di far fuori Conte». Il ragionamento della Lega – che per domani ha convocato la segretaria politica sui prossimi step da affrontare in Parlamento – è quello confermato da Salvini nei giorni scorsi, «L’apertura a un governo di transizione è una presa d’atto, non si può votare all’inizio del 2021, causa piano di vaccinazioni e pandemia». Per la Meloni però questo resta un passo indietro e così conclude «perché nel momento in cui il centrodestra mostra compattezza sul Mes, supera divisioni interne, si presenta compatta per ottenere ascolto e risultati su proprie proposte nella lotta contro il Coronavirus, perché aprire a un colloquio in solitaria con Conte, facendo il gioco della maggioranza […] Chiederò magari già domani a Matteo, quando ci vedremo per presentare le proposte unitarie del centrodestra sulla legge di Bilancio, cosa intendesse. E confido che ci chiariremo».



