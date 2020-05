Crisi Governo, vertice Conte-Italia Viva/ Decreto-migranti: Pd “Voto, no rimpasti”

Pubblicità

E così all’improvviso quelle tensioni che erano state “cristallizzate” prima dell’emergenza coronavirus (basti ricordare prescrizione e legge elettorale, giusto per citare due temi che portarono quasi alla crisi di Governo), tornano di attualità e fanno esclamare stamane al segretario del Pd Nicola Zingaretti «Il governo deve dialogare con le opposizioni. Se questo governo non ce la fa vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa», invocando così Elezioni anticipate se Conte dovesse fallire nella fase 2. Il vertice odierno tra il Premier e Italia Viva dovrebbe tentare di distendere gli animi ma “nasce” come origine ben da prima dell’aut-aut imposto ieri dalla Ministra Bellanova («o regolarizzazione di migliaia di migranti-braccianti, o io mi dimetto»).

Lo scontro tra le diverse anime nel Governo deriva dall’intera gestione della crisi coronavirus, con l’ala “statalista” che si contrappone a quella “produttivista-liberale” nel dare luce al Decreto Maggio: e così M5s e Italia Viva giocano su sponde differenti, con il Pd nel mezzo che fatica a trovare una quadra e a offrire stabilità al Governo Conte. Il Decreto economico stenta a decollare (da Aprile è diventato Maggio e già questo dice molto) ma è l’intera maggioranza che nella fase più delicata dell’emergenza coronavirus, con tra l’altro il tema europeo pronto di nuovo ad esplodere domani (Eurogruppo a tema Mes e Recovery Fund), non riesce a trovare il “bandolo della matassa”.

STALLO DECRETO MAGGIO E REGOLARIZZAZIONE MIGRANTI

La tensione è alle stelle, con Italia Viva che ha accettato l’invito a Palazzo Chigi del Premier Conte ma ha anche posto nuove “urgenze” che hanno fatto irritare non poco gli alleati, sia Pd che M5s: «Iv nell’accogliere l’invito rilancia la sfida ponendo il “problema giustizia” e la “questione di Bonafede” verso il quale già sulla prescrizione aveva minacciato la sfiducia, e rilanciando sulle misure del decreto di maggio», riporta l’Ansa rivelando anche un’altra fonte Pd «E’ chiaro che l’unico obiettivo dei renziani è logorare Conte, ma non si rendono conto che il Paese non capisce chi ora gioca allo sfascio». La regolarizzazione dei migranti da inserire nel nuovo Decreto Maggio sta diventando il “nodo” attorno a cui si è bloccato l’intero Dl che avrebbe dovuto sbarcare in CdM proprio oggi. In realtà i veri nodi riguardano come sostenere le imprese (liberalizzare o aumentare la presenza dello Stato), il Reddito di Emergenza (Iv non vuole “innaffiare” di soldi senza responsabilizzare e incentivare la ripartenza) e anche i ritardi dei trattati europei citati ieri da Conte nel tentativo di “spiegare” il ritardo del Dl Maggio.

Se poi a questo si aggiunge il caso Bonafede-Di Matteo sui boss mafiosi e la strategia di logoramento di Italia Viva, la crisi di Governo è bella che pronta: «Oggi il passo avanti – dice un dirigente di Italia Viva all’Ansa – è che si segna un punto politico: Conte ha capito che sulle dimissioni Teresa Bellanova fa sul serio. E ha realizzato di aver bisogno di Italia viva, perché i nostri 17 senatori sono determinanti per la maggioranza al Senato. Solo qualche giorno fa ci bollava come partito del 2%, ma se sarà 2% si vedrà quando voteremo mentre ora i 17 senatori Iv sono realtà e di ‘responsabili’ che ci rimpiazzino non se ne vedono all’orizzonte. Ora Conte dice di voler ascoltare: vedremo se alle parole seguiranno i fatti». Nel frattempo, Renzi per sabato mattina ha convocato una video-conferenza con tutti i deputati e senatori di Iv: la “battaglia” è più viva che mai, mentre il Paese intanto attende risposte concrete sugli aiuti economici ormai da un mese..



