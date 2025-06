Cosa sta accadendo davvero tra Helena Prestes e Javier Martinez? Facciamo chiarezza. Negli ultimi giorni, la coppia nata al Grande Fratello è finita al centro del gossip, dopo che l’ex di Helena, Carlo Motta, ha dichiarato di essersi rivisto più volte con lei, mostrando anche alcune foto come prova. Inoltre, in un’intervista ha lasciato intendere che tra loro ci siano stati incontri intimi. Al che, Helena ha negato ogni accusa di tradimento, sostenendo che si trattava solo di uscite amichevoli. Tuttavia, alcune mosse social di Javier hanno alimentato i dubbi.

Helena Prestes e Javier Martinez, nuovi guai per la coppia?/ “Devono affrontare una scelta importante”

Il pallavolista ha rimosso tutti i video insieme a Helena da Instagram, mentre il suo agente e la sua amica Gessica Notaro hanno smesso di seguirla. A differenza di Helena, poi, Javier non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda, lasciando spazio a speculazioni e rafforzando l’ipotesi di una rottura. Nelle ultime ore, però, i fan degli “Helevier” si erano rasserenati dopo che una fan ha avvistato la coppia insieme a Bologna, segno che, forse, non si sono ancora lasciati. Tuttavia, questa ventata di positività è durata poco. Difatti, poco dopo, un’amica di Helena ha rilasciato un’intervista raccontando una versione ben diversa.

Ilaria Galassi si sbilancia su Helena Prestes e Javier Martinez: "Se l'ha tradito? Cosa penso"/ La stoccata

Helena e Javier ai ferri corti: l’amica di lei racconta la verità

Nelle ultime ore, un’amica di Helena Prestes, che ha preferito restare anonima, ha rilasciato un’intervista al portale Più Donna, cercando di fare chiarezza sulla situazione con Javier Martinez. Secondo quanto dichiarato, Helena sarebbe profondamente addolorata e “disperata” per le voci circolate di recente. A quanto pare, Javier sospetta che tra Helena e l’ex Carlo Motta ci sia stato un tradimento. Tuttavia, l’amica ha smentito categoricamente, assicurando che non c’è mai stato nulla di più che un’amicizia. Difatti, i due ex si sarebbero effettivamente rivisti di recente, ma si sarebbe trattato solo di uscite senza secondi fini.

Helena Prestes, l'indiscrezione: "Carlo Motta le ha teso una trappola"/ "Gli è partita la brocca"

Helena, però, non avrebbe informato Javier, per un motivo preciso, ovvero evitare di ferirlo inutilmente. “Non voleva mentire, visto che con l’ex non c’era assolutamente nulla“, si legge sul portale. Ma, quest’omissione avrebbe ferito profondamente l’argentino, al punto da spingerlo a lasciare Helena. Una notizia che ha sorpreso molti, soprattutto considerando che, solo poche ore prima, gli “Helevier” erano stati avvistati insieme a Bologna. Qual è, dunque, la verità? Non resta che attendere per scoprirlo.