CRISI JUVENTUS, THIAGO MOTTA COME MAIFREDI?

In estate, su queste pagine e nei giorni in cui la Juventus perfezionava l’arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore, ci eravamo lanciati in qualche paragone: tutto a bocce ferme ovviamente, non potendo sapere come sarebbero andate le cose. Il più “stuzzicante”, da questo punto di vista, riguardava Gigi Maifredi: come lui arrivato dal Bologna portato in Europa, come lui scelto per dare una svolta qualitativa alla proposta di gioco, come lui allenatore emergente e fattosi strada a spallate in stanze già piene di colleghi più in voga o semplicemente esperti.

Naturalmente, dicevamo, per i tifosi della Juventus ci si augurava che il paragone non fosse tale: quella squadra aveva mancato, dopo 28 anni, la qualificazione alle coppe, un fallimento totale nonostante la presenza di giocatori come Roberto Baggio, Salvatore Schillaci (nella stagione seguente le Notti Magiche), Pierluigi Casiraghi, Thomas Haessler e due giovani di belle speranze come Paolo Di Canio e Eugenio Corini.

Il problema invece è che sta succedendo proprio questo: siamo a fine febbraio e la Juventus è già eliminata dalla Champions League e dalla Coppa Italia, competizioni in cui ha ceduto a squadre sulla carta abbordabili (quasi certamente il Psv Eindhoven, sicuramente l’Empoli peraltro rimaneggiato e in crisi di risultati), e in campionato con 13 pareggi in 26 partite si è immediatamente staccata dalla corsa allo scudetto, rientrandoci solo virtualmente (8 punti e tre squadre con cui fare i conti sono una bella montagna da scalare) per i rallentamenti di chi la precede.

Non usiamo ancora la parola “fallimento”, non lo vogliamo fare: non ci piace ma, soprattutto, riteniamo che sei mesi per giudicare siano troppo pochi, e questo varrebbe anche nell’altro senso. C’è però un altro punto da analizzare: ovvero, il fatto che quel confronto tra Thiago Motta e Maifredi sia diventato ancora più attuale, e non solo per quello che dicono i risultati del campo.

CRISI JUVENTUS: DOPO AGNELLI…

La Juventus cui Gigi Maifredi arrivò nel 1990 aveva appena cambiato pelle: lo storico presidente e leggenda bianconera Giampiero Boniperti aveva rassegnato le dimissioni qualche mese prima, il timone era stato assunto da Vittorio Caissotti di Chiusano e come vicepresidente esecutivo era stato chiamato un poco più che quarantenne Luca Cordero di Montezemolo, ed era stato proprio lui a volere Maifredi sulla panchina della Juventus. Ora: la Vecchia Signora dei tempi odierni somiglia davvero molto a quella di oltre trent’anni fa.

Andrea Agnelli come noto ha lasciato, e con lui tutto il CdA tra cui figurava anche Pavel Nedved, in qualità di vicepresidente: oggi le figure di riferimento sono Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli, quest’ultimo il volto più noto in qualità di direttore sportivo, e anche questo dovrebbe dirci qualcosa. Ricorderete che nelle ultime, travagliate stagioni juventine, Massimiliano Allegri fu costretto suo malgrado a ricoprire più ruoli, soprattutto non di sua competenza: era sempre lui a mettere la faccia, aveva già salutato quell’Agnelli che, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Maccabi Haifa, si era presentato davanti alle telecamere per difendere il suo allenatore.

CRISI JUVENTUS: LA SIGNORA DI MAIFREDI

Ecco: Maifredi, nel raccontare la sua esperienza con la Juventus, ha sempre posto l’accento sul fatto che la stagione fosse partita benissimo (la squadra era in piena lotta scudetto al termine del girone di andata) ma che, alle prime avvisaglie di difficoltà, fosse stato lasciato solo senza che la dirigenza intervenisse per calmare gli animi, portare la propria opinione, difendere la scelta. Niente: sempre e solo lui che alla fine, non avendo il phisique du role adatto (e Marcello Lippi ha detto qualcosa di simile su Thiago Motta), crollò insieme ai calciatori, forse anche per qualche dissidio interno allo spogliatoio. Notate qualcosa?

Noi sì: quest’anno, nessun dirigente della Juventus ha mai messo la faccia (se non Giuntoli, ma non dovrebbe essere lui a farlo, che comunque ha appena confermato come l’allenatore non sia in discussione), lasciando Thiago Motta da solo ad affrontare la tempesta. Ieri sera, dopo l’Empoli, il tecnico ha tracimato: nelle sue parole è facile, leggendo nemmeno troppo tra le righe, individuare anche un disagio per non avere la dirigenza a coprirgli le spalle.

Non sappiamo se la sua stagione finirà come quella di Maifredi, non sappiamo se l’esperienza nella Juventus terminerà a giugno (per non dire prima), sappiamo però che a questo punto i paragoni esistono e allora si torna sempre al vecchio adagio, “il pesce puzza sempre dalla testa” per usare espressioni forti, e si è sempre detto che una società sana e strutturata faccia una società competitiva. Forse questo è proprio il principale problema della Juventus…