Crisi SoftBank, fondatore “anche Gesù fu frainteso”/ Buco 13 mld, Jack Ma lascia Cda

«Anche Gesù è stato frainteso»: così si è “difeso” il fondatore e presidente di SoftBank Masayoshi Son davanti agli investitori per giustificare il buco da 13 miliardi di dollari del colosso delle telefonia mobile in Giappone. Son si è paragonato a Gesù Cristo difendendo il suo investimento dopo aver rivelato che lunedì SoftBank ha registrato una perdita annua record di 13 miliardi di dollari. Il 62enne fondatore e amministratore delegato del conglomerato tecnologico giapponese ha giurato davanti alla platea fortemente delusa che il suo Fondo Vision da 100 miliardi di dollari affronterà «le sfide e i rischi più grandi di fronte all’umanità di oggi».

Come racconta oggi Agenzia Nova, la stessa SoftBank Group sta per concludere un’era di strette relazioni con il fondatore di Alibaba Group Holding, Jack Ma: il leader dell’e-commerce cinese ha annunciato che lascerà nelle prossime settimane il Consiglio di Amministrazione di SoftBank nel quale sedeva da 13 anni ininterrotti. I motivi addotti dal quotidiano “Nikkei” sarebbero da imputare proprio alle scelte di mercato non condivise e per i risultati deprimenti sul fronte economico, anche al di là dell’emergenza coronavirus che ha riportato il Giappone in recessione.

CAOS IN SOFTBANK, LE MOSSE PER USCIRE DALLA CRISI

Il piano in Uber e WeWork non ha convinto praticamente nessuno degli investitori e i risultati, un buco appunto di oltre 13 miliardi (perdita di 9 mld solo nell’ultimo anno fiscale) portati da Son hanno definitivamente convinto Jack Ma ad abbandonare la “barca prima dell’affondamento”. «Quasi 10 miliardi di dollari di perdite provengono da due sole società: Uber e WeWork, entrambe in difficoltà prima che la pandemia di coronavirus prendesse piede. Le perdite sono state anche superiori di circa il 7% rispetto agli alert emessi nelle ultime settimane per attenuare il colpo sui mercati», riporta ancora Agenzia Nova citando fonti dei media giapponesi.

Le contro-mosse di SoftBank per uscire dalla crisi al momento vede la vendita di parte dei “gioielli” di famiglia: dalle quote in azioni di Alibaba fino ai finanziamenti a T-Mobile US. Proprio questa scelta non sarebbe piaciuta a Ma che avrebbe così annunciato le dimissioni subito dopo le “improvvide” difese lanciate da Masayoshi Son con i paragoni addirittura con il Signore. Come spiega infine un focus di BusinessWeekly.it, la partecipazione di SoftBank in Alibaba è valutata sui 100 miliardi di dollari «quindi la vendita dovrebbe essere limitata, ma la scelta di tempo e la modalità di vendita – attraverso derivati finanziari che dovrebbero funzionare da leva per moltiplicarne il valore – non è stata concordata».



