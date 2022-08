Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?/ La rivelazione “Potrei stare meglio”

Da qualche giorno sul web circolano voci in merito ad una crisi familiare tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Nonostante al momento la coppia sia in vacanza tra di loro potrebbe esserci un po’ di maretta. Ad alimentare queste voci anche alcune dichiarazioni social della donna che ha annunciato il suo ritorno a settembre come opinionista del Grande Fratello Vip con alcune frasi ritenute da molti ambigue.

La donna sui suoi profili social ha annunciato così il suo ritorno nel reality di Canale 5: “La proposta è arrivata in un momento molto delicato per me e ho penato fosse un segno, che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?

Sonia Bruganelli quindi ha ammesso di vivere un periodo abbastanza delicato e ancora, rispondendo ad alcune domande dei fan ha ammesso “Potrei stare meglio, ma non mi lamento”. La donna sul suo profilo si è dimostrata disposta a rispondere a tutte le domande e le curiosità dei suoi followers rispondendo anche all’ostica domanda se tra lei e Paolo Bonolis ci sia ancora amore.

A questa domanda la donna ha risposto senza esitazione: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. Tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis potrebbe esserci qualche problema da luglio, quando la donna ha pubblicato un tweet che aveva subito fatto pensare al peggio che recitava: “Amo chi rimane”.

