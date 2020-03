Cristante via dalla Roma?/ Calciomercato: addio a giugno, c’è scambio con Mandragora?

Per la prossima estate si annuncia una finestra di calciomercato intensa per la Roma, che pure potrebbe dire addio a Bryan Cristante. L’ex giocatore dell’Atalanta, in giallorosso dal 2018, complici anche alcuni infortuni importanti, non ha affatto brillato in questa seconda stagione a Trigoria e non ci sorprenderebbe che dunque nella prossima finestra di contrattazione il club della Lupa lo rimettesse sul mercato. Dopo tutto il talento del italocanadese è indubbio e Cristante è un nome che fa ancora presa sul mercato: non sarà difficile trovare un club che lo rimetta in condizioni di poter dare di più. E’ poi evidente che dietro alle prestazioni così poco brillanti di Cristante in maglia giallorossa vi sia anche una netta difficoltà di adattarsi a posizioni non consone in campo. Se con la Dea (periodo di suo massimo splendore) il giocatore ha sempre ben fatto come trequartista, nella captale Cristante si è dovuto sempre adattare a giocare davanti alla difesa (Fonseca due volte lo ha usato proprio come difensore centrale). Non trovando dunque spazio per un ruolo naturale, sarà bene per il trequartista provare a cambiare aria.

CRISTANTE VIA DALLA ROMA? POSSIBILE SCAMBIO CON MANDRAGORA

E’ quindi ben probabile che Cristante lasci la Roma a fine stagione in cerca di un club e un tecnico che lo riporti sul palcoscenico giusto: anzi secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano dal portale calciomercato.com c’è già. Negli ultimi mesi infatti si sta facendo sempre più largo l’ipotesi di uno scambio tra Roma e Juventus che coinvolga Cristante e il bianconero Mandragora (ora all’Udinese): un affare poi che già sulla carta gioverebbe molto alle casse dei due club ,che realizzerebbero ottime plusvalenze (per entrambi si parla di una valutazione di almeno 30 milioni di euro). Un elemento dunque che certo non stona in vista della prossima sessione di calciomercato ove l’accordo, tenuto conto anche della volontà dei giocatori (ma Cristante dovrebbe approvare la destinazione), potrebbe anche chiudersi felicemente.



