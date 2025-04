Cristel Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, è nata a Cellino San Marco nel giorno di Natale del 1985. Come il papà ha seguito la strada della musica e fin da giovanissima ha mostrato uno spiccato talento in ambito artistico. Risale ha infatti inciso due album e tenuto numerosi concerti, prendendo parte anche a diverse trasmissioni. Nel 2013 è stata inviata in tv per il programma “Mission” nei campi profughi in Giordania mentre più avanti ha condotto lo Zecchino D’Oro e altri programmi. Negli ultimi anni si è un po’ allontanata dal mondo della tv per prendersi cura della sua famiglia, formata da Kay Tyrone, nato nel 2018, Cassie Ylenia, venuta al mondo nel 2019 e infine Ryo Ines, del 2021.

Ospite di Verissimo, Cristel Carrisi ha spiegato di avere un legame profondo con la sua famiglia: con la mamma Romina Power, con il papà Albano ma anche con i suoi fratelli. “Mamma mi ha insegnato a ballare sotto la pioggia, a ridere sulle mie svenure, a surfare sulle onde. Questo modo di vivere lo sto trasmettendo ai miei figli che amano proprio la nonna. Yari è invece il nostro guru, sono cresciuta con i racconti dei suoi viaggi. È il pensiero di libertà al quale mi aggancio quando la quotidianità mi assale. E poi Romina: con lei le parole sono un limite, abbiamo vissuto ogni cosa mano nella mano. Ci capiamo con uno sguardo”.

Cristel Carrisi, chi è: la laurea ad Harvard

Cristel Carrisi, profondamente legata a tutta la sua famiglia, compreso il papà Albano, ha raccontato inoltre a Verissimo che l’amore che prova per tutti loro supera ogni barriera, compresa quella del tempo e della distanza. La donna, che nel 2023 si è laureata in Letteratura ad Harvard, è oggi una mamma e una moglie profondamente innamorata della sua famiglia, che però non ha mai messo da parte sé stessa e i propri sogni.