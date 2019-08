Cristèl Carrisi/ Dalla musica alla conduzione tv… alla fine hanno vinto gli haters

Cristèl Carrisi, il marito marito Davor Luksic e le sue due figlie

Cristèl Carrisi è diventata mamma per la seconda volta a inizio agosto, dando alla luce la piccola Cassia e rendendo di nuovo nonni i genitori Al Bano e Romina Power. L’annuncio della dolce attesa era stato dato dalla stessa giovane mamma a Domenica In, dove era stata convocata dalla padrona di casa Mara Venier al fianco della sorella Romina Jr. La famiglia Carrisi, seppur in linea non diretta, si allarga ancora una volta: seconda piccola di casa in seguito alla nascita di Kay, avvenuta lo scorso giugno. Il legame fra Cristèl e il marito Davor Luksic sembra andare quindi a gonfie vele, come dimostrano le tante foto insieme condivide sui social dalla Carrisi. Questa sera, sabato 31 agosto 2019, Techetechetè Superstar farà invece un omaggio ad Al Bano e Romina Power, includendo ovviamente anche la prole dei due ex innamorati. “Una casa grande fa un’ombra grande”, dice Cristèl fra le lacrime durante la conduzione di 55 passi nel sole, dove si ritrova a ricordare quell’ultimo viaggio tutti insieme avvenuto negli anni Novanta. Tempo prima che la sorella Ylenia Carrisi sparisse nel nulla, lasciando l’intera famiglia alle prese con un dolore immenso e provocando in seguito la rottura definitiva del matrimonio fra Al Bano e Romina.

Cristèl Carrisi, il peso di un cognome importante

Cristèl Carrisi ha vissuto sulle proprie spalle il peso di un cognome così importante e dell’avere due genitori del calibro di Al Bano e Romina Power. L’ex coppia l’hanno sempre sostenuta nel suo percorso lavorativo, che dalla musica l’ha portata fino alla conduzione, ma la ragazza si è dovuta allontanarsi dal canto. “Alla fine hanno vinto gli haters”, ha sottolineato durante un’intervista a Verissimo parlando di come il giudizio della gente l’abbia messa a dura prova. Certo continua a fare musica nel salotto di casa, per se stessa e per la famiglia che ha creato con il marito Davor Luksic, ma nulla di pubblico. La separazione dei genitori invece l’ha colpita duramente in passato e ancora di più le hanno fatto male le voci di corridoio che si sono diffuse in seguito alla frattura fra Al Bano e Romina. “L’abbiamo captato”, ha evidenziato invece parlando del legame ritrovato fra l’ex coppia. I due genitori non hanno avuto bisogno di parlare con i figli, già con le orecchie dritte fin dal concerto in Russia, il primo che ha riportato sul palco la celebre coppia di cantanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA