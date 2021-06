Cristel Carrisi è incinta?/ “Terzo figlio in arrivo con il marito Devor Luksic”

Cristel Carrisi sarebbe in dolce attesa. Lo fa sapere il magazine Gente, nel numero in edicola questa settimana. Si tratterebbe della terza gravidanza per la figlia 35enne di Al Bano Carrisi e Romina Power, che è infatti già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia, che ad agosto compirà due anni. Dal 2016 Cristel è sposata con l’imprenditore cileno Devor Luksic e ora i due, innamoratissimi, starebbero per allargare la famiglia con un terzo bebè. L’indiscrezione però non ha ancora trovato la conferma da parte della diretta interessata, né dai canali social o dalla voce dei suoi genitori. Cristel, infatti, lo scorso anno ha deciso di abbandonare i social e lo ha annunciato con un post che motiva questa scelta.

Cristel Carrisi, figlia Al Bano Carrisi/ "Il dolore per la scomparsa di Ylenia mi ha distrutto"

Cristel Carrisi incinta del terzo figlio? Un anno di silenzio sui social

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram e datato 15 maggio 2020, Cristel Carrisi scriveva: “Going Offline…Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo.” Bene, “oggi” è arrivato. Postavo foto in cerca conferme: Sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… ma non ai livelli di quell’altra lì. Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram.” Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire se Cristel o qualcuno vicino a lei confermerà l’arrivo del terzo figlio.

