Cristel Carrisi lettera a mamma Romina Power/ “Mai sentita seconda, ti amo e manchi”

Cristel Carrisi ospite in collegamento da Zagabria a “Domenica In”, il programma di successo condotto da Mara Venier, fa una bellissima sorpresa alla mamma Romina Power. Una lettera scritta di pugno in occasione della festa della mamma: “più che auguri il giorno della festa della mamma bisognerebbe dire grazie. Non è scontato dirlo e mi ritengo fortunata di poterlo fare, grazie per avermi messo al mondo e per avermelo mostrato con i tuoi occhi”. La terza figlia, nata dal matrimonio tra Al Bano e Romina, ha proseguito la lettera scrivendo: “non mi sono mai sentita seconda e mai sentita non ascoltata, in questo giorno bisognerebbe anche dire ‘mi manchi’. Mi manca giocare a carte fino a notte fonde, il tuo profumo nelle stanze di casa, ti amo sei una eterna bambina, ti amo perchè mi hai insegnato di non rimanere sulla superficie, di non soffermarsi sulla bellezza ma di approfondire, di fare del bene anche quando si passa inosservata. Ti amo anche quando non ci sei”. Parole bellissime che hanno toccato il cuore di Romina Power che in collegamento da Cellino San Marco dice: “mi volevi far commuovere Mara? Giuro che non l’ho pagata. Ho pudore della commozione” – e poi commentando la lettera dice – “è molto bella, lei scrive molto bene, sai che si sta laureando ad Harvard, sono molto molto fiera di lei, la prima che si laurea in famiglia. Non mi mancano i bambini perchè li rivedo quasi tutti i giorni, posso godermeli”.

Cristel Carrisi: “mamma Romina Power sa che la amo”

A sorpresa Cristel Carrisi spunta in diretta a Domenica In in collegamento da Zagabria dove vive col marito e figli. “Mamma sa che la amo” – dice la figlia d’arte – “nella mia testa so che lo sa quanto la amo, ma ho scritto tutto di getto quella poesia e l’ho tenuta intatta dalla prima versione ed è stato un bellissimo momento di riflessione e dedica alla mamma. Si pensa che le cose siano scontate, ma vanno comunicate alla persona interessata”. Cristel poi, parlando del rapporto con i genitori Al Bano e Romina, precisa: “mi hanno preparata ad essere lontana da loro fisicamente, partivano per settimane, chiaramente erano sempre presenti, quindi non ho mai avuto un quotidiano. Mi mancano, ma con Skype o qualsiasi app accorciamo le distanze”. Poi Cristel sottolinea la complicità tra Mara e Romina: “”io ti sto guarendo da spettatrice, riuscite ad interagire nonostante tutti questi problemi di tecnologia, siete una coppia fantastica”.



