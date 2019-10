Cristel Isabel Marcon/ Video, sarà la rivelazione del programma? (Riccanza Deluxe)

Dalla provincia di Treviso a Riccanza Deluxe, Cristel Isabel Marcon sarà una delle rivelazioni che vedremo nel programma di MTV Italia a partire da oggi, martedì 8 ottobre 2019. Il reality ritornerà infatti in seconda serata, ma Cristel non è di certo un volto sconosciuto per i fan. “Non mi vedete da un paio d’anni, ma nel frattempo ho lavorato a tantissimi progetti. Sono diventata una Boss Lady”, dice infatti nel video di presentazione. Si occupa di comunicazione creativa legata al mondo del lusso e di marketing e non ha dubbi: “per lavorare in questo ambiente devi far parte di un’elite. Non ci si improvvisa Signori”. Calma e tranquilla quanto determinata, se si parla di lavoro non ammette errori. Ecco perchè se dà un ordine vuole che venga rispettato, altrimenti c’è sempre la porta per uscire. “La nuova Cristel si diverte perchè lavora, guadagna, spende e pretende”, dice ancora sotto forma di motto. Clicca qui per guardare il video di Cristel Isabel Marcon.

Cristel Isabel Marcon, Riccanza Deluxe: obiettivi rinnovati

Cristel Isabel Marcon è pronta per partire per la nuova avventura di Riccanza Deluxe con obbiettivi rinnovati. Ha trovato infatti una sua dimensione nel lavoro e ama investire i suoi guadagni nell’arte. “Questo cash bisogna farlo girare”, sottolinea nella clip di presentazione. Il mondo artistico però non fa solo parte dei suoi acquisti, come racconta con un piccolo aneddoto: “tempo fa mentre ero a Monte Carlo per una serata, con un calice di champagne, mi è venuta l’ispirazione di prendere i pennelli in mano e di esprimere la mia parte interiore”. Anche se è nato tutto sulla scia di una passione, Cristel è sicura che grazie ai suoi importanti contatti potrà trasformarla in un business di successo. “Una grande donna non ha veramente bisogno di nessuno”, dice ancora, “ma solo di un grande conto in banca”. A quanto pare Cristel adora lanciare motti tutti suoi, come dimostra in uno degli ultimi post su Instagram. “La classe non è acqua, ma champagne”, scrive ai followers, mentre si mostra vestita di bianco, con cappello svolazzante e un’aria da manager vintage. Clicca qui per guardare la foto di Cristel Isabel Marcon.

Imprenditrice nel dna

L’imprenditoria è sempre stata nelle corde di Cristel Isabel Marcon ed anche per questo ha scelto di lasciare la sua Asolo, nel Trevigiano, per trasferirsi a Milano dopo essersi laureata a Venezia in Nuove Tecnologie per le Arti e la Progettazione Grafica. Da quel momento in poi ha subito messo in atto le sue conoscenze per lanciarsi nel mondo del lavoro. Non sappiamo invece se sia single oppure se nasconda un fidanzato lontano dagli occhi dei social, visto che per ora sembra più che concentrata sulla sua crescita professionale piuttosto che sull’amore. Nel suo cuore invece ci sarà sempre spazio per Porto Rotondo, dove ha trascorso tutte le estati da quando era piccola. Come rivela a 361 Magazine, non ama pentirsi di nulla: “Ogni soldo è sempre ben investito” è uno dei suoi tanti motti. L’elite del resto è tutto per lei e lo dimostra organizzando degli eventi esclusivi in cui invita solo persone che le siano affini. Un progetto che sta portando avanti con la Private Party X, mentre raggiunge le sue mete o a bordi della sua Ferrari nera oppure con la Porsche Cayenne. Guidare però non fa sempre per lei: ricordiamo bene che durante la sua prima partecipazione a Riccanza ha svelato di preferire viaggiare in elicottero privato piuttosto che affrontare il traffico.

Conosciamola meglio

Una giovane “principessa”

