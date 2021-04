Cristian Alaimo, cartomante tv a Ciao Darwin/ “A spasso nel tempo” con errori e gaffe

Cristian Alaimo è uno dei protagonisti della puntata di “Ciao Darwin“, in onda in replica stasera venerdì 2 aprile su Canale 5, che vede sfidarsi il mondo della tv e quello del web. Il misterioso personaggio con turbante in testa, seduto al posto numero 4, è uno dei rappresentanti del mondo della tv capitanato da Paola Perego. Cristian Alaimo è un cartomante palermitano attivo in tv con il suo programma di cartomanzia da più di 17 anni sulle reti locali, come Centrocampo TV. A “Ciao Darwin” Alaimo ha “dato i numeri”, consigliando ai telespettatori quali numeri giocarsi in schedina. Il cartomante è stato anche protagonista della sfida “A spasso nel tempo” insieme allo YouTuber Annibaluzzo, rappresentante del mondo del web. Durante la divertente prova Cristian Alaimo si è fatto notare per una serie di risposte sbagliate.

L’ambientazione della prova “A spasso nel tempo”, nella puntata di Ciao Darwin “web contro tv”, riguardava l’antica Roma e le difficoltà non sono mancate fin dai primi istanti. Il cartomante Cristian Alaimo, rappresentante del mondo della tv, non ha riconosciuto Nerone e lo ha definito “il faraone”. Poi ha cambiato idea e ha optato per Cesare, ma per fortuna grazie agli indizi suggeriti da Paolo Bonolis è riuscito a dire il nome corretto dell’imperatore romano. Ha riconosciuto subito Messalina, ma poi è scivolato di nuovo sul film “La dolce vita”, scambiandolo con il kolossal “Via col vento”. Dopo avere conquistato il pubblico di Ciao Darwin, il cartomante e conduttore palermitano è stato richiamato in occasione della puntata speciale dedicata ai “Darwin di Donatello”.

