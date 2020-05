Cristian Alaimo/ Il cartomante di Ciao Darwin 8: “Nerone? Il faraone”

Pubblicità

Cristian Alaimo si definisce un sensitivo, ma anche un conduttore tv. I telespettatori però lo ricorderanno più che altro come Il Cartomante di Ciao Darwin 8, durante la sfida Web Vs Tv. La puntata verrà trasmessa in replica nella prima serata di oggi, sabato 9 maggio 2020, e sarà possibile rivivere il suo momento d’oro alla Macchina del Tempo. Uno dei momenti più esilaranti dell’appuntamento, dove Il Cartomante si farà notare grazie ad una serie di risposte sbagliate. L’ambientazione della prova A spasso nel tempo riguardava l’antica Roma e le difficoltà non sono mancate fin dai primi istanti. Il concorrente infatti non ha riconosciuto Nerone e lo ha identificato come “Il faraone”. Poi ha cambiato idea e ha optato per Cesare, ma per fortuna grazie agli indizi del padrone di casa è riuscito a dire il nome corretto. Ha riconosciuto subito però Messalina, ma poi è scivolato di nuovo sul film La dolce vita, che per Il Cartomante sembrava più Via col vento. Clicca qui per guardare il video di Cristian Alaimo.

Cristian Alaimo, social in standby

Cristian Alaimo ha scelto di mettere in stanby per qualche tempo la sua attività social. Nelle ultime settimane infatti i post su Instagram sono diventati sempre più rari, tanto che l’ultimo risale alla fine dello scorso aprile. In quell’occasione, Il Cartomante di Ciao Darwin 8 ha condiviso un video per promuovere la sua nuova iniziativa, Diciamolo in coro tv. un programma in diretta Facebook con cadenza settimanale in cui ogni cittadino ha la possibilità di far sentire la propria voce. “A chi ha un problema legale, a chi è alle prese con una controversia e vuole risolverla“, spiega nel comunicato ufficiale, “ma anche a chi vuole dire la propria sulla politica, l’economia e gli argomenti di attualità in relazione all’emergenza sanitaria in atto a causa del Coronavirus“. Non è la prima iniziativa però che Cristian ha scelto di portare avanti in quest’ultimo periodo. Nel mese di aprile infatti si è unito a Salvo Lupo per il gioco Indovina chi è, un programma ideato dall’autrice televisiva Giusy Randazzo. In questa nuova occasione, Alaimo ha rivestito i panni di conduttore e ha accolto diversi concorrenti grazie alle dirette su Facebook, con l’obbiettivo di premiare i vincitori con dei box spesa.



