Cristian, Chanel e Isabel, figli Francesco Totti e Ilary Blasi/ “Saremo valido aiuto”

Chi sono i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti?

Cristian, Chanel e Isabel sono i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. 20 anni d’amore, un matrimonio da favola e tre splendidi figli. Il primogenito Cristian è nato il 6 novembre 2005 a cinque mesi dal matrimonio che ha fatto sognare milioni di italiani incollati alla diretta tv su Sky. Qualche anno dopo, per la precisone nel 2007, è arrivata Chanel, mentre il 10 marzo del 2016 è arrivata la terza figlia Isabel, la piccola di casa. Proprio la Blasi parlando dei figli ha dichiarato: “ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte”. Eppure in diverse occasioni la conduttrice ha raccontato di pensare anche alla possibilità di allargare la famiglia con un quarto figlio.

“Se lo voglio davvero? Cinquanta e cinquanta. Da una parte sì: è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande…” ha detto la conduttrice.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’amore per i figli

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno tre figli. Su di loro si conosce davvero pochissimo se non fosse per alcune dichiarazioni fatte dai genitori alla stampa. In particolare è l’ex capitano della Roma ad aver parlato del figlio Christian dalle pagine de Il romanista rivelando: “avrei preferito che Cristian avesse scelto di essere un tennista, così avrei girato il mondo assieme a lui. Purtroppo però lui ha scelto il calcio, ne è proprio innamorato, e allora va bene così. E’ giusto che i bambini facciano quello che vogliono e soprattutto quello che gli piace fare”.

Non solo, Totti ha aggiunto: “Cristian non dovrà pensare che portando quel cognome tutto gli sarà dovuto, anzi. Per lui le cose saranno anche più difficili, dovrà impegnarsi il doppio rispetto agli altri per raggiungere i risultati che si è prefisso. Io e Ilary lo sproneremo sempre al massimo e saremo per lui un valido aiuto”.



