Cristian, Chanel e Isabel, figli Francesco Totti/ Er Pupone in versione mammo per…

Cristian è l’unico uomo della sua vita, Chanel dovrà continuare a sognare e meravigliarsi della vita e Isabel è la piccola di casa, colei che Francesco Totti ama alla follia. Questi sono i figli che il Pupone ha avuto con la sua amata Ilary Blasi e se i primi due ormai sono troppo grandi per essere coccolati a dovere, di sicuro la piccola Isabel ha avuto la fortuna di nascere e crescere in un momento storico diverso a dispetto dei fratelli, momento in cui il padre ha lasciato il calcio e, quindi, può essere più presente in famiglia e con lei. Forse per questo Francesco Totti scrivendo di lei sui social parla di un grande amore e quello che si può capire è che sicuramente il loro rapporto sarà diverso da quello avuto con gli altri. Cristian Totti è nato il 6 novembre 2005, ha ormai quasi sedici anni e sta seguendo le orme del padre visto che è già nel settore giovanile della Roma.

Francesco Totti/ Da Pio e Amedeo: “Faremo di lui una rockstar”

Cristian, Chanel e Isabel, figli Francesco Totti, chi sono e cosa fanno nella vita?

Altra storia quella della secondogenita della coppia, Chanel Totti, nata il 13 maggio 2007, quasi 14 anni, studia e cresce sotto lo sguardo attento dei suoi genitori diventando sempre più bella e simile alla mamma. Sarà la strada dello spettacolo quella che seguirà in futuro? Non lo sappiamo ancora ma la madre, in una dedica speciale sui social, le ha augurato il meglio: “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più …..ti amo”. Ciliegina sulla torta è proprio la piccola di casa, Isabel, nata il 10 marzo di cinque anni fa e proprio in occasione del suo compleanno Francesco Totti, sempre più versione mammo per lei, ha scritto: “5 anni d’amore, ti amo”. Ci saranno anche loro questa sera sul palco di Felicissima Sera insieme al loro padre?

