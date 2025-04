Cristian e Chanel, due dei tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, sembrano avere le idee chiare per il futuro

Dalla storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono nati tre figli, che sono Cristian, Chanel e Isabel. Il maschio ha ereditato dal padre la passione per il calcio e sta facendo di tutto per realizzare i suoi sogni. Attualmente svincolato, ha mosso i primi passi nelle giovanili della Roma, per poi passare al Frosinone, all’Avezzano in Serie D e all’Olbia. Nel frattempo avrebbe aperto un negozio di abbigliamento insieme ad amici, oltre a dare una mano al padre in varie attività imprenditoriali.

Bastian Muller, chi è il compagno di Ilary Blasi/ La rivelazione della showgirl: "Temeva lo stessi usando"

Chanel, invece, sta facendosi spazio come influencer e modella, tra una vacanza e l’altro coi genitori. L’ultima è stata con papà Francesco e la sua compagna Noemi, in Finlandia. La piccola Isabel, infine, si gode i suoi otto anni al meglio, circondata dall’amore della sua famiglia. Non è del tutto chiaro in che rapporti siano oggi i genitori di Cristian, Chanel e Isabel, ma inevitabilmente qualche ruggine post separazione sembra esserci ancora.

Carolina Russi, chi è la figlia di Anna Pettinelli/ "Sono pazza di lei, ma vuole avere sempre ragione"

Ilary Blasi, la stoccata all’ex marito Francesco Totti sui figli: “Lo aspettiamo per un piatto di spaghetti”

Ilary Blasi, parlando della sua storia finita con Francesco Totti in una intervista a La Repubblica, ha lanciato una frecciata non da poco all’ex compagno. “Lo aspetto ancora per mangiarci un piatto di spaghetti insieme ai nostri figli”, aveva tuonato. “La separazione non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance”, la spiegazione della Blasi.

Inevitabilmente per la coppia e per i figli, la fine del matrimonio ha rappresentato una batosta ma oggi, a qualche anno di distanza dalla fine della relazione tra Ilary e Francesco, tutti sembrano aver voltato pagina definitivamente.

Mariana, chi è la sorella di Helena Prestes/ "Non sei sola", la dolcissima dedica dopo che...