Cristian, Chanel e Isabel Totti, figli Francesco e Ilary Blasi/ Una bella famiglia

Ormai da anni Francesco Totti e Ilary Blasi formano il classico esempio di coppia che fa sognare non solo i rispettivi fan, ma anche chi non sembra credere più nell’amore. A coronare il loro rapporto sono arrivati i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati rispettivamente nel 2005, 2007 e 2016. La differenza d’età tra i primi due e la più piccola sembra avere contribuito a rafforzare ulteriormente il loro rapporto proprio perché ha permesso di farli sentire più giovani e di rivivere le emozioni che hanno vissuto con i primi due.

In più occasioni la conduttrice de “L’Isola dei famosi” ha sottolineato quanto i due si guardino da innamorati come se fosse il primo giorno, cosa che non accade certamente di frequente. Anzi, proprio su questo non ha mancato di ironizzare come suo solito, con una frase davvero emblematica “forse si è impallato“.

Cristian, Chanel e Isabel: chi sono i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi

Solo poche settimane fa la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui compare a cena insiema al marito e ai suoi tre figli. Una scelta emblematica, fatta per smentire le voci diffuse nell’ultimo periodo in cui si parlava di separazione ormai imminente tra i due.

In più occasioni si era parlato della volontà del “Pupone” di ampliare ulteriormente la famiglia, progetto che almeno per ora sembra essere stato accantonato. Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, potrebbero essere state proprio le divergenze su questo aspetto a contribuire ad allontanarli: “Di sicuro le ragioni della rottura, se rottura ci sarà, sono più profonde: lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo “campo” nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera”. Almeno per ora la crisi, se c’è stata, è rientrata, ma non resta che attendere per saperne di più.

