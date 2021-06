Cristian, Chanel e Isabel Totti, figli Ilary Blasi e Francesco Totti/ “Sono lo specchio della mia vita”

Cristian, Chanel e Isabel Totti sono i tre figli nati dal rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I tre sono sicuramente molto noti al grande pubblico e non solo quello della Roma che ha seguito e amato il Campione ma anche quelli che amano da sempre la conduttrice e la coppia a cui ha dato vita con Er Pupone.

Ospite di Verissimo proprio nei mesi scorsi, Ilary Blasi ha avuto modo di commentare commossa anche l’amore per i suoi figli e il loro rapporto: “Ho sempre cercato di far combaciare un po’ tutto, sicuramente mi guardo indietro e avere un figlio di sedici anni, autonomo e indipendente, dici cavolo ne è passato del tempo, ogni anno ti rendi conto che la vita corre veloce, la piccola ci fa sentire giovani, mentre gli altri due ormai sono non pervenuti. Chanel vive nella sua camera, ci fa solo le sue apparizioni, Cristian ama stare con noi”.

Cristian, Chanel e Isabel Totti, figli Ilary Blasi, chi sono e cosa fanno nella vita?

Le cose sono complicate in casa Totti e quando Silvia Toffanin chiede all’amica di rivelarle cosa spera per il futuro dei suoi figli lei non si tira indietro e con difficoltà, consapevole di cadere nel banale qualsiasi cosa dica, rivela: “Loro sono molto fortunati, quello che dico sempre, soprattutto con Chanel, è di essere comunque indipendente, perché l’indipendenza è libertà e questo ti permette di scegliere per te a prescindere da tutti, e di essere curiosi”.

Ma chi sono i figli di Ilary Blasi? Il primo, Cristian, arriva quando i due si sono appena sposati visto che la madre era già in dolce attesa del primogenito. Cristian nato nel 2005 milita nelle fila delle giovanili della Roma ma la madre non è più tanto convinta che possa essere quella la strada giusta per lui. Due anni dopo, arriva la seconda figlia della coppia, Chanel Totti, appassionata di danza, e, infine, la piccola di casa Isabel Totti nata nel 2016.

