Cristian Chanel Isabel, figli Francesco Totti e Ilary Blasi: chi sono/ “Molto uniti…”

CRISTIAN, CHANEL E ISABEL: QUALCHE CURIOSITÀ SUI FIGLI DI TOTTI E ILARY BLASI

Cristian, Chanel e Isabel sono i tre figli nati dalla storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi e che ora, come anticipato da “Dagospia”, sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda dopo 17 anni di matrimonio. Ma chi sono i pargoli di casa Totti? Il primogenito è, appunto, Cristian, nato il 6 novembre 2005. Il giovane ha dimostrato di avere talento con il pallone tra i piedi e nelle giovanili della Roma si sogna un clamoroso Totti-bis, dopo le prodezze che per anni hanno fatto brillare gli occhi dei tifosi giallorossi. Cristian è andato a segno per la prima volta con l’Under 17 capitolina a Trigoria contro la Reggina a marzo, in un match chiusosi sul 6-0 per la Lupa e in tanti sperano possa presto arrivare in prima squadra e rinverdire i fasti di un mito calcistico senza tempo.

Dopo Cristian, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno voluto altri figli e, così, il 13 maggio 2007 è nata Chanel, la quale è straordinariamente somigliante alla mamma, da cui ha indubbiamente ereditato la bellezza. Nove anni più tardi, esattamente il 10 marzo 2016, è venuta al mondo la più piccolina della famiglia Totti, Isabel. I tre fratelli sono molto legati tra loro, tanto che a inizio giugno mamma Ilary ha pubblicato una foto in cui si vedono Cristian e Isabel intenti a giocare in piscina e divertirsi. Il primogenito tiene in braccio la sorella e la coccola in acqua, mentre la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” si scioglie dieto lo smartphone.

FIGLI DI FRANCESCO TOTTI, CHI SONO? MAMMA ILARY BLASI: “I PRIMI DUE SONO MOLTO INDIPENDENTI”

Ilary Blasi in tempi non sospetti ha parlato dei tre figli nati dal suo amore con Francesco Totti. L’ha fatto anche in numerose trasmissioni televisive, tra cui “Verissimo”, asserendo che “sono molto fortunati. Quello che dico sempre, soprattutto con Chanel, è di essere comunque indipendente, perché l’indipendenza è libertà e questo ti permette di scegliere per te a prescindere da tutti”.

E, ancora: “Fortuna che c’è la piccolina (Isabel, ndr) che ci fa sentire giovani, perché ormai gli altri due vivono una vita loro, indipendente. Vederli così grandi ci fa capire lo scorrere del tempo”. Cristian e Chanel, insomma, ormai condurrebbero quasi una vita a parte, pur senza sottrarsi alla vita familiare.

