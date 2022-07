Cristian, Chanel, Isabel, figli Francesco Totti/ Ilary Blasi: “sono molto fortunati”

Chi sono i tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti?

Cristian, Chanel, Isabel sono i figli di Francesco Totti nati dal matrimonio con Ilary Blasi. Dopo la fine dell’idillio tra la conduttrice e l’ottavo Re di Roma, in tanti si sono chiesti come avranno reagito i loro tre figli nati e cresciuti nell’amore. Cristian, Chanel e Isabel, nati rispettivamente nel 2005, 2007 e 2016, hanno un bellissimo rapporto e sono molto legati ai genitori. Proprio l’ex numero 10 della Roma parlando del futuro dei figli dopo la separazione da Ilary Blasi ha sottolineato: “i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie”.

Fiorella, mamma Francesco Totti/ Rapporti tesi con Ilary Blasi? "Sempre detestata…"

Ma chi sono i tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti? Cristian nato il 6 novembre 2005 sembra essere predestinato al mondo del calcio proprio come il papà. Il giovane, infatti, ha dimostrato di avere talento con il pallone tra i piedi e nelle giovanili della Roma e in tanti sognano un Totti Bis. Poi ci sono le due figlie Chanel e Isabel.

"Francesco Totti furioso, voleva salvare matrimonio ma lei.."/ Gli amici si schierano con lui

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’amore per i figli Cristian, Chanel e Isabel

“Sono molto fortunati. Quello che dico sempre, soprattutto con Chanel, è di essere comunque indipendente, perché l’indipendenza è libertà e questo ti permette di scegliere per te a prescindere da tutti” – ha detto senza girarci troppo intorno Ilary Blasi nello studio di Verissimo parlando dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

In particolare la conduttrice si è soffermata sulla piccola Isabel dicendo: “fortuna che c’è la piccolina che ci fa sentire giovani, perché ormai gli altri due vivono una vita loro, indipendente. Vederli così grandi ci fa capire lo scorrere del tempo”. Cristian e Chanet, infatti, nati nel 2006 e 2007 sono due ragazzi adolescenti alle prese con i primi problemi e scelte importanti di vita.

Francesco Totti, il lutto per la morte di papà Enzo/ Chi era lo 'sceriffo':"Non faceva mai complimenti ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA