Cristian Cocco, ex inviato Striscia indagato per estorsione/ Denunciato da operatore

Cristian Cocco indagato per estorsione. L’ex inviato di Striscia la notizia è stato denunciato da un operatore di riprese che lavorava con lui. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ha dichiarato di essere stato costretto a dividere con lui i compensi che gli arrivavano da Mediaset. Per questo motivo l’inviato sardo risulta ora indagato per estorsione nei confronti appunto dell’operatore. La decisione del giudice, chiamato a pronunciarsi sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento di Cristian Cocco, sarà nota a febbraio. La difesa dell’ex inviato, affidata all’avvocato Cristina Puddu, respinge le accuse e ritiene che la vicenda non solo sia poco chiara, ma avrebbe arrecato molti danni al suo assistito a livello lavorativo.

Immagini auguri buona befana, Epifania 2023/ "Con la crisi arrivano i Re 'Mogi'.."

Cristian Cocco, il cui debutto in tv risale al 2000 come barzellettiere nel programma “La sai l’ultima?”, nello stesso anno fu ingaggiato come inviato sardo da Striscia la notizia. Durante i servizi appariva vestito con abiti che richiamano il noto costume sardo maschile. Per il programma di Antonio Ricci si è occupato di smascherare ingiustizie e sprechi di denaro pubblico nella sua regione fino al 2018.

Sergio Abrignani/ “Un vaccino anti-Covid all’anno non basta più”

CRISTIAN COCCO, EX STRISCIA SI DIFENDE DA ACCUSE

Cristian Cocco dovrà comparire il prossimo 2 febbraio davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Oristano, Federica Fulegheri, per rispondere alle accuse mosse dal suo stretto collaboratore, l’operatore di ripresa Massimo Antonio Aversano, originario di Tortona ma residente a Orosei. Stando a quanto riportato da La Repubblica, l’ex inviato di Striscia la notizia avrebbe preteso in quattro anni una somma di circa 60mila euro, che lo stesso Aversano gli avrebbe dovuto versare, dividendo con lui i compensi di Mediaset per i filmati forniti. Secondo l’operatore, Cristian Cocco lo avrebbe costretto a tali pagamenti, altrimenti avrebbe interrotto la collaborazione professionale. Invece per l’ex inviato le accuse sono false e ci sarebbero molti elementi a discolpa che potrebbero essere prodotti in tribunale. Ma da quasi quattro anni, da quando gli sono state rivolte queste cassie, non fa più parte della trasmissione. «Cristian Cocco non fa più parte della squadra di inviati del tg satirico di Antonio Ricci fin dalla stagione 2018/2019 e che il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta».

LEGGI ANCHE:

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Putin ordina una tregua per il Natale ortodosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA