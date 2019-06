Cristian Cottarelli, fidanzato di Laura Giuliani/ “Niente sesso durante i Mondiali”

Cristian Cottarelli, fidanzato del portiere della nazionale femminile Laura Giuliani, e lui stesso portiere di calcio, ospite della trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’, in onda su Rai Radio1, ha rivelato alcuni segreti della fidanzata, attualmente impegnata ai Mondiali di calcio. Per permettere alla fidanzata di essere in perfetta forma, anche Cristian Cottarelli è costretto a fare delle rinunce. “Se quando raggiungerò Laura in Francia faremo ‘astinenza’ sessuale oppure no? Quando sarò lì lascerò Laura concentrata, è il mister che decide, le ragazze staranno insieme tra loro per rimanere più concentrate“, spiega Cristian che, alla domanda sibillina se speri in un’immediata eliminazione della Nazionale, risponde – “No, no, più le ragazze vanno avanti e meglio è. Sarà più bello quando lei tornerà”.

CRISTIAN COTTARELLI: “BUFFON MITO DI LAURA GIULIANI”

Cristian Cottarelli e Laura Giuliani, oltre ad essere innamorati, sono uniti anche dalla comune passione per il calcio che fa parte della loro quotidianità. I due si sono conosciuti tramite un’amica in comune e il calcio li unisce anche a casa dove sono soliti giocare insieme. “Sì. Giochiamo usando la finestra come porta, e qualche volta si mettono in mezzo pure i nostri gatti. Di solito vinco io – ha scherzato a Rai Radio1 Cottarelli – ma questo non diteglielo”. Quella di Cristian e Laura è una storia importante: i due convivono da sette anni e nell’intimità hanno anche dei nomignoli. “Io la chiamo pesciolina e lei mi chiama sbirulo perchè le piace imitare i versi degli animali, mi fa molto ridere e la prendo spesso in giro per questo“. Infine, Cristian Cottarelli svela: “Laura lavora quotidianamente per ricalcare le orme del suo mito. E anche come personalità e comunicazione con la squadra ricorda proprio Buffon, visto che cerca sempre di essere tranquilla e punto di riferimento della squadra”.





