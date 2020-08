Cristian D’Adamo “Sono naziskin, omofobo, antisemita”/ Bufera choc su candidato Fondi

Un vero e proprio caso mediatico e politico sta nascendo a Fondi, piccolo paese in provincia di Latina, dove si è levato un autentico polverone intorno alla figura di Cristian D’Adamo, candidato alle elezioni amministrative all’interno della lista Mastrobattista sindaco. Il motivo di tutto questo clamore è da ricercarsi sui social network, con particolare riferimento alla pagina Facebook di D’Adamo, sulla quale campeggiano fotografie, frasi e slogan che, a onor del vero, lasciano decisamente poco spazio all’immaginazione. Il giovane è immortalato mentre fa il saluto romano con indosso una maglietta sulla quale è riportato il volto del Duce, Benito Mussolini, e sulla sua biografia si definisce “naziskin, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita”. Insomma, chi più ne ha, più ne metta…

CRISTIAN D’ADAMO: ANPI NE CHIEDE L’ESPULSIONE

Il caso non è passato inosservato neppure agli occhi dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), che ha rilasciato una nota contro Cristian D’Adamo: “Come se non fosse abbastanza, il candidato ha condiviso immagini e battute a tema razzista e antisemita. A questo punto chiediamo a Mastrobattista di prendere una posizione netta e in linea con la sua formazione politica. Chiediamo inoltre, l’immediata espulsione del candidato in questione, in quanto totalmente incompatibile a livello ideologico e morale con la carica per cui compete”. Accusato lo stesso candidato sindaco, l’avvocato Giulio Mastrobattista, il quale ha pubblicamente commentato sotto una fotografia postata dal ragazzo (non compromettente, almeno questa): “Quando vedo giovani come te il mio cuore si riempie di gioia, perché il futuro è vostro”. Salvo poi precisare in queste ore: “Siamo contrari a qualsiasi atto che vada contro ai principi della Costituzione, coniata su specifici valori”.



