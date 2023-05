Cristian Di Carlo frecciata a Nicole Santinelli e Carlo/ “Se a 35 anni dovessi…”

Cristian Di Carlo il post con Carlo Alberto, scelta di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli e Carlo Alberto hanno annunciato la rottura, pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne. A parlare con le lacrime agli occhi è l’ex corteggiatore sui social: “Le ho promesso che l’avrei amata e rispettata, perché sono quel tipo di uomo…Ma oggi piace l’uomo che sfugge, evidentemente “ ha esordito.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Non sapete niente!"/ La replica agli haters é furiosa

E ancora: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei. La lontananza di solito fa avvicinare, in questo caso, invece, c’è stata una diminuzione del sentimento.” Dopo l’annuncio della rottura, Cristian Di Carlo, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, ha lanciato una frecciata al veleno contro Carlo Alberto: “Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi”.

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati/ Annuncio choc in lacrime dopo Uomini e Donne

Cristian Di Carlo contro Nicole Santinelli: “Mi ha preso per il cu*o”

Cristian Di Carlo ha corteggiato Nicole Santinelli, prima di abbandonare il programma a causa di alcuni comportamenti dell’ex tronista. In più di un’occasione, la Santinelli ha ammesso di non essere interessata al ritorno del corteggiatore tanto da non aver tentato di riportarlo in studio.

Cristian Di Carlo ha poi rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, lanciando una frecciata a Nicole Santinelli: “Ho deciso di andare via sostanzialmente perchè mi sono sentito preso per il cu*o e ho visto da parte sua un comportamento contrario a quelle che erano le caratteristiche e gli obiettivi nella costruzione di una relazione che lei, inizialmente, millantava di avere/cercare, primo su tutti la coerenza”.

Teresa Cilia nel mirino degli haters: "Io ingrassata? Ho iniziato una terapia"/ "Sbagliatissimo giudicare!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA