Cristian Forti choc: “Derubato per la terza volta”/ L’ex di Uomini e Donne furioso: “Morti di fame!”

Uomini e Donne, l’ex tronista Cristian Forti derubato per la terza volta: cos’è accaduto

Brutto imprevisto per Cristian Forti. L’ex tronista di Uomini e Donne si è reso protagonista di un lungo sfogo social, durante il quale ha rivelato di aver subito un furto e per la terza volta di seguito. Dopo aver trascorso una serata con la fidanzata Valentina Pesaresi in un locale, Cristian ha trovato l’auto rotta e con pezzi mancanti.

“Ieri sono uscito con Valentina di sera e quando siamo usciti dal locale abbiamo trovato una sorpresina” ha esordito Cristian Forti su Instagram, mostrando poi le immagini dei danni subiti dalla sua auto: una Smart. “Ma vi rendete conto? Questa è la seconda volta, anzi la terza, che me la rubano.” ha spiegato l’ex tronista, raccontando dunque nel dettaglio cosa gli è stato rubato.

Cristian Forti, duro sfogo contro i ladri:

“Prima cosa: con il volante che ci fate? – ha tuonato Cristian, rivolgendosi direttamente ai ladri – Costerà 150 euro, contenti voi. Poi mi hanno forzato la serratura per aprirla prima davanti lato guidatore, non ci sono riusciti e ci hanno provato dal lato passeggero. Poi mi hanno aperto il cofano e mi hanno rubato l’ombrello e una giacchetta. Sono senza parole”. È però la terza volta che Cristian subisce un furto simile: “Con le Smart è diventata veramente una cosa insostenibile, questa è la terza volta. Una volta mi sono entrati in casa, una volta fuori casa e ora questa qui. Consiglio di non prenderle le Smart perché é veramente una tortura vera”. Lo sfogo si è dunque concluso contro i ladri: “Il volante si cambia, la macchina sì ripara ma voi sempre morti di fame e poracci rimanete, per sempre.”











