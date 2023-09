Cristian Forti e Brando, tronisti rivali a Uomini e Donne?/ Sorpresa in camerino a Beatriz di…

Christian Forti tra Brando e Beatriz a Uomini e Donne?

Beatriz, una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne, ha emozionato il pubblico raccontando la propria storia durante l’esterna con Brando. “Mia madre oggi è il mio braccio destro. L’anno scorso è morta mia madre (biologica, ndr) in Brasile. Ha voluto esprimere l’ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla. Mi sarei posta tantissime domande”, ha raccontato Beatriz che ha emozionato Brando che ha sentito da vicino le sue parole avendo vissuto la separazione dei genitori e la mancanza di un rapporto quotidiano con il padre.

Una storia che ha toccato profondamente anche tutti i presenti in studio, compreso l’altro tronista Cristian Forti che ha ascoltato il confronto tra la corteggiatrice e Brando in silenzio. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, però, si scopre il gesto fatto da Cristian e che sarà mostrato nel corso della nuova puntata.

La sorpresa di Cristian Forti a Beatriz

Come svelano le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata lo scorso 29 agosto e attualmente in onda su canale 5, profondamente colpito dalla storia, ma anche dalla bellezza e dalla dolcezza di Beatriz, Cristian Forti ha deciso di conoscerla nonostante la ragazza sia già uscita con Brando. Nel filmato in onda, così, Cristian raggiunge Beatriz in camerino per parlarle e conoscerla meglio.

Come reagirà Brando? Accetterà la situazione o chiederà a Beatriz di dichiararsi? Nel frattempo, lo stesso Brando, in studio, è il protagonista di un confronto con Valeria, altra corteggiatrice con cui è uscito, decidendo però di eliminarla. Valeria, tuttavia, resta come corteggiatrice di Cristian.

