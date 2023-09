Cristian Forti, lite con Beatriz a Uomini e Donne/ Lei esce anche con Brando e scatena…

Cristian Forti e l’interesse per Beatriz a Uomini e Donne

Non solo trono over nelle puntate di Uomini e Donne. Il trono classico sta lentamente entrando nel vivo e, nel corso della puntata del 26 settembre, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio i due tronisti, Cristian Forti e Brando. Pur essendo molto diversi tra loro al punto da aver scelto, almeno inizialmente, ragazze diverse da conoscere, nel corso della scorsa puntata, hanno regalato il primo colpo di scena. In realtà, a regalarlo è stato Cristian che, dopo aver visto la corteggiatrice Beatriz in esterna con Brando, ha deciso di non lasciare il campo libero al collega provando a conoscerla.

Dopo aver chiesto alla redazione, ha così raggiunto Beatriz in camerino dove, non solo le ha espresso il proprio interesse, ma è stato anche ricambiato. Pur senza chiudere le porte a Brando, infatti, la corteggiatrice ha deciso comunque di conoscerlo.

Cristian Forti e Beatriz: esterna a Uomini e Donne

Quella in camerino non è stata propriamente un’esterna per Cristian Forti che, dopo aver ricevuto la consapevolezza di trovare una porta aperta, ha deciso di uscire con Beatriz. Un’esterna che, però, in studio non porta a nulla di buono. A scatenare la discussione tra la corteggiatrice e il tronista, infatti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è la scelta di Beatriz di continuare ad uscire con Brando e di farlo dopo poco tempo essere uscita con Cristian.

Quest’ultimo che aveva già espresso il desiderio di non dividere le corteggiatrici con l’altro tronista, non prenderà affatto bene la scelta di Beatriz al punto da abbandonare il centro dello studio.

