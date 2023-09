Cristian Forti, lite con Brando a Uomini e Donne?/ Beatriz scatena la rivalità tra tronisti e…

Cristian Forti e Brando rivali sul trono di Uomini e Donne?

Quello che Maria De Filippi sperava non accadesse si è verificato. Durante le prime puntate, mandando in onda le prime esterne dei tronisti, la conduttrice si era complimentata con Cristian Forti e con Brando per aver scelto corteggiatrici diverse con cui uscire. Tuttavia, è bastata una sola puntata per rendere Cristian e Brando rivali. Quest’ultimo ha portato in esterna Beatriz Dorsi, la corteggiatrice che si è messa subito a nudo raccontando la storia della sua famiglia. La bellezza e l’atteggiamento di Beatriz hanno conquistato subito le attenzioni anche di Cristian che ha così deciso di non lasciare nulla al caso provando a conoscere Beatriz.

Beatriz Dorsi, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne/ Contesa dai tronisti Cristian e Brando...

Dopo averla raggiunta in camerino, il tronista ha così giocato a carte scoperte ammettendo il proprio interesse che è stato ricambiato dalla corteggiatrice che non ha nascosto di considerarlo, dal punto di vista fisico, il suo prototipo.

Cristian Forti contro Brando: chi sceglierà Beatriz a Uomini e Donne?

Come svelano le anticipazioni della registrazione del 6 settembre di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Cristian Forti e Brando si accomoderanno al centro dello studio per confrontarsi con Beatriz. Quest’ultima è uscita sia con Cristian che con Brando. Di fronte alla doppia esterna fatta dalla corteggiatrice, Cristian non nasconderà la propria delusione lasciando il centro dello studio per accomodarsi nuovamente sulla poltrona rossa.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 settembre: Brando e Cristian, esterne con Beatriz?

Quale sarà, invece, la reazione di Brando? E quella di Beatriz? La corteggiatrice deciderà di non perdere altro tempo dichiarandosi per Cristian o per Brando? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

