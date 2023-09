Cristian Forti, nuovo tronista di Uomini e donne/ La vacanza a Lampedusa con l’ex fidanzata prima di…

Cristian Forti, nuovo tronista di Uomini e Donne e il gossip sull’ex fidanzata

Cristian Forti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Scelto dalla redazione, Cristian spera di trovare l’amore dopo aver chiuso la sua ultima relazione. Tuttavia, proprio intorno all’ex fidanzata, è scoppiato un gossip subito dopo la registrazione della puntata della sua presentazione che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe andare in onda oggi 12 settembre. Cristian, infatti, pare abbia fatto una vacanza con l’ex fidanzata prima di cominciare l’avventura sul trono di Uomini e Donne. Un dettaglio che, non solo è diventato rapidamente virale, ma ha scatenato anche un’accesa polemica prima ancora che partisse ufficialmente in tv la nuova stagione del dating show di canale 5.

Tuttavia, a smentire tutto spiegando la situazione e l’attuale rapporto con l’ex fidanzata è stato proprio Cristian che ha ribadito di essere assolutamente single, condizione necessaria per partecipare al programma di Maria De Filippi.

Le parole di Christian Forti

Dopo la polemica scaturita dal gossip sull’ex fidanzata, Cristian Forti è intervenuto per mettere a tacere le varie voci. “Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato2, le parole riportate da Blogtivvu.

“Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”, ha concluso.

