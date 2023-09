CRISTIAN FORTI, UOMINI E DONNE/ Sorpresa di Virginia, il tronista: “Ora non puoi più uscire con Brando”

La scelta di Virginia per Cristian

Sorpresa per Cristian Forti. Il tronista è uscito con la 20enne Virginia che lo ha sorpreso andando nel ristorante dove il tronista lavora. Il tronista, in esterna, si lascia andare raccontando di aver sofferto molto per la separazione dei genitori. Prima di salutarla, poi, si lascia andare ad una battuta con cui esprime il suo punto di vista. “Sai che il format è cambiato e che non puoi più uscire con Brando perché sei uscito con me?”, chiede prima di salutarla.

In studio, Cristian conferma tale volontà aggiungendo di essere molto competitivo e di soffrire tale situazione. Virginia, tuttavia, alla luce della scelta di Cristian di non uscire più con Beatriz perché esce anche con Brando, decide di dichiararsi proprio per Cristian (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Cristian Forti e l’esterna con Virginia

Cristian Forti, da quando è salito sul trono di Uomini e Donne, sta conoscendo diverse corteggiatrici. Tra le tante ragazze che hanno attirato le sue attenzioni c’è Beatriz che ha fatto la prima esterna con Brando a cui ha confessato anche i dettagli della sua vita. Guardando l’esterna di Beatric e Brando, Cristian ha deciso di conoscerla meglio e, dopo averla raggiunta in camerino, ha deciso di portarla in esterna. Durante il confronto in studio, tuttavia, dopo aver scoperto dell’esterna fatta da Beatriz con Brando, ha chiesto alla corteggiatrice di dichiararsi ma non ricevendo la risposta sperata, ha deciso di fare un passo indietro.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Cristian tornerà ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Virginia, la corteggiatrice con cui ha fatto l’esterna.

Cristian Forti svela cosa cerca in una donna

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e canzoni, Cristian Forti ha parlato del suo desiderio d’amore. “Sono determinato a trovare sì una bella donna, ma che sia anche interessante. Ho bisogno di essere stuzzicato per lasciarmi andare e fidarmi di chi ho di fronte. La mia ultima relazione è durata otto anni ed è finita sei mesi fa […] Mia nonna? Quando ha saputo della mia partecipazione a Uomini e Donne si è messa a piangere di gioia e io dietro a lei”, le parole del tronista.

Al termine del percorso sul trono, Cristian riuscirà a trovare l’amore e la donna che cerca costruendo una storia importante come desidera?













