Cristian Forti, Uomini e Donne/ Esterne e bacio con Virginia e Valeria

Cristian Forti tra Valeria e Virginia

Il percorso di Cristian Forti sul trono di Uomini e Donne continua. Sin dalle prime puntate del dating show di canale 5, Cristian è apparso molto deciso spiegando di voler conoscere interessate solo a lui e non a Brando. Motivo che lo ha spinto a chiudere subito la conoscenza con Beatriz che si è poi dichiarata proprio per Brando. Attualmente, Cristian si sta concentrando soprattutto sulla conoscenza con Valeria, Virginia e Valentina, tre ragazze bellissime e che, per motivi diversi, hanno conquistato le attenzioni del tronista che, prima di arrivare ad una scelta definitiva, si sta vivendo totalmente tutte le emozioni.

Cristian, infatti, non rinuncia al bacio lasciandosi andare con le sue pretendenti che, invece, non nascondono il fastidio che provano nel vederlo in intimità con le rivali. Cristian, tuttavia, per il momento, sembra deciso a non rinunciare a nulla come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni.

Cristian Forti e il bacio con Valeria e Virginia

Nella puntata puntata di Uomini e Donne, Cristian Forti torna al centro dello studio per rivivere le emozioni vissute in esterna con le sue corteggiatrici. Dopo aver seguito Virginia fuori dallo studio al termine della scorsa puntata, Cristian ha scelto di portare in esterna quest’ultima con cui c’è stato anche un bacio.

Il tronista, inoltre, è uscito in esterna anche con Valeria e anche con quest’ultima si è lasciata andare alle emozioni baciandola. Nessuna esterna, invece, per Valentina: come reagirà quest’ultima di fronte al doppio bacio di Cristian?

