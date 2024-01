Cristian Forti, Uomini e Donne/ Lite con Virginia: lei chiede scusa poi lascia ancora lo studio

Cristian Forti e la doppia esterna con Virginia e Valentina

Cristian Forti al centro dello studio di Uomini e donne nel corso del 12 gennaio per confrontarsi nuovamente con le sue corteggiatrici tra le quali c’è la sua scelta. “Hai fatto macelli?”, chiede Maria De Filippi. “Sono stato tranquillo“, risponde Cristian che, nonostante il consiglio di Maria di cominciare dall’esterna con Valentina, sceglie di cominciare con Virginia. In esterna, il tronista si apre con la corteggiatrice scrivendole una lettera di fronte alla quale, però, la corteggiatrice mantiene un atteggiamento freddo e distaccato ribadendo che, al momento, il suo sarebbe un no scatenando l’ennesima discussione.

In studio, Virginia chiede poi scusa a Cristian spiegando di essersi resa conto di aver esagerato. Da parte sua, il tronista confessa di essere tornato a casa molto nervoso per la discussione con Virginia al punto da aver litigato anche con la madre a causa di una pasta al forno che lui non mangia.

Cristian Forti, l’esterna con Valentina e la lite con Virginia

La situazione cambia dopo l’esterna con Valentina. Anche a quest’ultima, Cristian ha aperto una lettera per raccontarsi e con Valentina l’esterna si è conclusa con un bacio. In studio, la corteggiatrice spiega di essere delusa dall’atteggiamento di Cristian che continua a rincorrere Virginia che, invece, spiega di non sentirsi affatto apprezzata. “Con chi esci?”, chiede poi Maria mettendo in difficoltà il tronista.

“Con Virginia ma solo perché con lei ci sono delle cose in sospeso e con Valentina le cose sono andate avanti”, spiega il tronista. “Sono andate avanti perché ci ho messo del mio”, puntualizza Valentina. Le parole di Cristian, però, non piacciono a Virginia che, nonostante la scelta del tronista di uscire con lei, decide di andare nuovamente via.











