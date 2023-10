Cristian Forti, Uomini e Donne/ Lite con Virginia per Beatriz: “Perché parli di me? Ti interesso ancora…”

Cristian Forti e l’esterna con Virginia

Il percorso di Cristian Forti sul trono di Uomini e Donne continua anche se, per il momento, tra le corteggiatrici con cui sta uscendo, sembrerebbe non esserci ancora una preferita. Nel corso della puntata trasmessa il 9 ottobre, Maria De Filippi ha trasmesso l’esterna che il tronista ha fatto con Virginia. Prima di godersi in serenità il tempo che avevano a disposizione, i due hanno discusso per Beatriz, la corteggiatrice che è uscita sia con Cristian che con Brando per poi dichiararsi per quest’ultimo al punto da baciarlo. Cristian, in esterna, racconta a Virginia di aver avuto l’impressione che Beatriz, in studio, le abbia parlato male di lui. Virginia chiarisce la situazione spiegando di non lasciarsi condizionare e tra i due torna un clima di sertenità.

In studio, però, l’argomento Beatriz torna al centro dell’attenzione perché Cristian chiede a Maria De Filippi di mandare in onda l’audio della conversazione che Beatriz e Virginia hanno avuto in studio nel corso della registrazione. Conversazione in cui beatriz ha esortato Virginia a stare attenta descrivendo Cristian come un “furbo”.

Cristian e Brando contro Beatriz

Dopo aver ascoltato tutta la conversazione tra Virginia e Beatriz, Cristian Forti punta il dito contro quest’ultima accusandola di condizionare il parere di Virginia che, però, nega assolutamente. “Perché parli ancora di me? Ti interesso ancora?“, chiede il tronista lanciando una frecciatina a Beatriz che appare visibilmente in difficoltà. “Non capisco perché devi mettere zizzania tra loro due”, commenta Brando che, a sua volta, non nasconde di essere infastidito dall’atteggiamento della sua corteggiatrice.

“Hai detto una frase mentre parlavi con Virginia ovvero che ti basterebbe un minuto per mettere all’angolo Brando. Cosa volevi dire”, chiede poi Gianni Sperti. Beatriz, così, spiega che si riferisce alla conoscenza con le altre corteggiatrici, ma il suo atteggiamento non appare convincente all’occhio del tronista.

