Cristian Forti, Uomini e Donne/ Virginia e Valentina litigano, lui: “Non ho ancora la scelta”

Cristian Forti tra Virginia e Valentina

Cristian Forti sempre più vicino alla scelta. Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio, Maria De Filippi manda in onda il filmato in cui Cristian rincorre fuori dallo studio Valentina provando a convincerla a non lasciare la trasmissione. “Non voglio più vedermi così”, ribadisce la corteggiatrice in lacrime convinta che il tronista sia molto più interessato a Virginia. “Ma ti ho presentato mio padre”, ribatte Cristian. “Ma per Virginia hai sguardi e attenzioni diversi”, gli fa notare Valentina che, tuttavia, decide di non andare via e presentandosi in studio.

ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Cristina Tenuta: "Non provo molto trasporto per lui..."

Cristian, così, al centro dello studio, assiste al duro confronto tra Valentina e Virginia. “Sei un’immatura perché scappi e te ne vai senza motivo. Io me ne sono andata perché lui ti ha rincorso dopo che sei andata via senza motivazione”, punge Valentina. “La prossima volta faccio come te che vai via e non torni”, ribatte Virginia alludendo al suo ritorno in trasmissione nonostante la scelta di andare via dalla trasmissione.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne per Alessandro Vicinanza/ "Mi sono rotta le palle. Non voglio..."

Cristian Forti, lite con Virginia

La discussione, poi, si sposta sul rapporto tra Cristian Forti e Virginia. La corteggiatrice spiega di avere tanti dubbi a causa del carattere molto simile con Cristian e dei vari litigi che hanno avuto. Cristian non nasconde di essere in difficolta aggiungendo, però, di non avere ancora le idee chiare.

“Ad oggi, non ho la scelta. Non voglio uscire da qui e dopo una settimana andare a cercare altro. Se avessi la scelta, avrei una voglia incredibile di vivere la persona fuori”, spiega il tronista convinto di avere davanti due ragazze che gli diranno sì. “Il mio è un no ad oggi”, lo corregge Virginia scatenando la reazione del tronista. “Mi vergogno di aver fatto un’esterna bellissima con te e di sentire da te che oggi mi diresti un no, ma allora mi stai prendendo in giro?”, sbotta il tronista.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Roberta va via, Alessandro e Cristina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA