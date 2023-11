Cristian Forti, Uomini e Donne/ Virginia piange: “Non riesco a dare valore alle sue parole”

Cristian Forti tra Virginia e Valentina

Cristian Forti in difficoltà nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre. Il tronista, al termine della scorsa puntata, aveva espresso il desiderio di uscire con Virginia. Tuttavia, di fronte all’espressione triste e delusa di Valentina, ha cambiato idea preferendo uscire con quest’ultima. In studio, Virginia non nasconde la delusione per l’atteggiamento del tronista. “Quando è arrivata la redazione io pensavo che fosse lui. Ci sono rimasta male e mi rendo conto che nel momento in cui lui mi ha detto che voleva uscire con me ero felicissima”, spiega la corteggiatrice.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 novembre: due baci per Brando

Cristian, così, ribadisce di aver cambiato idea unicamente perché non voleva deludere Valentina e voleva portare avanti il percorso con quest’ultima, ma Virginia non sente ragioni.

Virginia lascia lo studio di Uomini e Donne

Cristian prova a far capire a Virginia la motivazione per cui ha preferito uscire con Valentina, ma senza successo. “Io sono felice di questa reazione, ma sceglierei sempre di uscire con Valentina”, dice il tronista. “Io non riesco a dare peso alle sue parole”, replica Virginia che ammette di aver perso fiducia in lui.

Uomini e donne, Karina Cascella attacca Ida Platano: "Ci vuole tempo per fare morire un..."/ La critica

La corteggiatrice, così, decide di andare via. “Io non ti lascio andare”, ribatte il tronista. Virginia, però, non cambia idea e lascia lo studio. Cristian, deciso d non perderla, decide di seguirla.

LEGGI ANCHE:

Chi è Valeria Panza, corteggiatrice di Cristian Forti a Uomini e Donne/ "Con lui è un mix di emozioni…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA