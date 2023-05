Cristian Gallella di Uomini e Donne felice con Sofia Oranges/ “Sei unica”

Cristian Gallella: nuovo amore dopo il matrimonio con Tara Gabrieletto

Cristian Gallella è stato uno dei corteggiatori di Uomini e Donne più amato nella storia del programma. Cristian ha partecipato per la prima volta al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2007/2008 come corteggiatore di Paola Frizziero – ex corteggiatrice e scelta di Salvatore Angelucci – che scelse Carmine Fummo (che disse no). L’anno dopo Gallella tornò come tronista, ma si ritirò perché pensava ancora a Paola. Il tronista è poi tornato nell’edizione 2011/2012 in cui ha conosciuto Tara Gabrieletto, sua scelta.

I due hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island e ne sono usciti insieme. Il 2 settembre 2016 si sono sposati. Dopo 8 anni insieme, nell’estate 2020 Cristian Gallella ha pubblicato un video sui social dove comunicava ai followers la fine del suo matrimonio con Tara: “Abbiamo deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada… Da questo momento, anzi già da un po’ di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro”. Da qualche mese Cristian Gallella ha ritrovato l’amore con Sofia Oranges, conduttrice su una rete regionale del TG e di un programma sportivo.

Sofia Oranges innamorata di Cristian Gallella

Nei giorni scorsi Sofia Oranges ha compiuto 28 anni e ha festeggiato con Cristian Gallella e alcuni amici, come testimoniano gli scatti pubblicati sui social. “È proprio nel momento in cui spegni le candeline che ti chiedi quale sia il tuo desiderio più grande… ma stavolta l’emozione più bella è stata rendermi conto che tante di quelle cose che speravo oggi le ho e rendono la mia vita a colori. Una cosa l’ho imparata… chi semina amore alla fine lo riceve sempre! Grazie, senza di voi non sarebbe lo stesso!”, ha scritto Sofia su Instagram. Tra i commenti, anche quello del fidanzato: “Sei unica”. In occasione della festa degli innamorati, lo scorso 14 febbraio, Sofia ha dedicato un romantico post a Cristian: “Buon San Valentino a te che ci sei sempre stato e che hai lottato per avermi, è stata dura all’inizio, ma poi ho conosciuto veramente ciò che sei dentro. Sei un uomo meraviglioso, sempre presente e di supporto in tutto, nel lavoro, nelle mie scelte, sei la persona più buona che conosco, la più sensibile e generosa. Non mi hai mai fatto mancare nulla e hai cercato di proteggermi sempre. Fai tutto ciò che puoi per rendermi felice e volevo dirti che ci riesci sempre. Grazie per farmi sentire amata ogni giorno. Ti amo”.

