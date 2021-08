Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono tornati insieme?/ L’ex Uomini e Donne…

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, per anni, hanno formato una delle coppie più belle tra tutte quelle nate nello studio di Uomini e donne. Cristian che è stato uno dei tronisti più amati del programma di Maria De Filippi aveva trovato in tara la donna giusta per costruire una vita insieme. Vita che, poi, Cristian e Tara, nel tempo, hanno costruito coronando il loro amore con il matrimonio. Lo scorso anno, però, hanno spiazzato tutti annunciando la separazione. I fans più romantici, tuttavia, non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Speranza che, oggi, viene alimentata da un piccolo indizio. Nulla di certo e di ufficiale, ma è bastato un piccolo gesto di Tara per riaccendere la fiamma della speranza dei fans più romantici di Uomini e Donne.

Ritorno di fiamma tra Cristian e Tara? L’indizio della Gabrieletto

Se Cristian Gallella, pur avendo un profilo Instagram, non frequenta molto i social, discorso diverso va fatto per Tara Gabrieletto che, su Instagram, condivide spesso momenti delle sue giornate, ma fornisce anche alcuni consigli alle followers. Tra alcune storie pubblicate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così, alcuni fan hanno notato sul polso della Gabrieletto un bracciale che, a detta di qualcuno, potrebbe essere l’indizio di un riavvicinamento con Cristian. Il bracciale in questione, infatti, ha inciso il nome Cristian. Una casualità? I fans sperano che la scelta di Tara d’indossare un bracciale con il nome dell’uomo con cui ha condiviso un pezzo importante della sua vita possa essere l’indizio di un ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Al tempo la risposta.

