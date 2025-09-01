Cristian Gallella ha ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Tara: ecco Federica Ficara

Novità in amore per Cristian Gallella, l’ex protagonista di Uomini e donne starebbe vivendo una nuova relazione. Lo abbiamo visto in passato al fianco di diverse ragazze, adesso ci sarebbe una nuova fiamma a scaldare il cuore del giovane: “Federica Ficara ed è la fondatrice di una ditta di traslochi, come si evince dal suo profilo social. Federica è anche laureata in marketing e business comunication e come Cristian ha origini calabresi” riporta il portale Isaechia. In passato invece Cristian Gallella, come ricorderanno i fan di Uomini e donne, ha vissuto una speciale storia con Tara, divenuta sua moglie e conosciuta proprio nel programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. La loro relazione è finita però nel 2020, come annunciato proprio dai diretti interessati e da quel momento in poi hanno iniziato due vite separate, anche se sempre nel ricordo di quanto accaduto negli anni precedenti.

Federica Ficara sarebbe la nuova fidanzata di Cristian Gallella, che in passato è stato accostato ad altri flirt. L’ex Uomini e donne ha vissuto una relazione con Sofia Oranges. Negli ultimi mesi anche l’ex compagna di vita di Cristian, Tara, ha ritrovato l’amore con un uomo, Vincenzo, titolare nella pizzeria d’asporto.

Cristian Gallella e la rottura con Tara

Qualche tempo fa la coppia ha raccontato come è andata a finire la relazione della quale abbiamo parlato per anni grazie a Uomini e donne. La stessa Tara aveva parlato così della fine della relazione con Cristian Gallella, finito spesso nell’occhio sempre attento del gossip negli ultimi tempi:

“Lui ha la sua vita e io ho la mia, quindi fatemi la cortesia di non affiancarmi più a lui in nessun modo perché non voglio avere più nulla a che fare con il mio passato. Io oggi voglio vivere il mio presente“. Adesso invece al fianco di Cristian c’è la giovanissima Federica, vedremo se l’amore si rivelerà abbastanza forte.

