Cristian Imparato contro Oriana Marzoli “Prepotente e insopportabile”/ E su Dal Moro…

Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello, si scaglia contro Oriana Marzoli al termine della 34esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip 2022 durante la quale l’influencer venezuelana è stata eletta preferita dal pubblico al termine di una sfida al televoto in cui era contro Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Diversamente dal parere della maggior parte del pubblico, Imparato ammette di “non sopportare” l’atteggiamento di Oriana.

“Martina può piacere o meno, ma uno psicologo per Oriana no?!? Insopportabile, e prepotente! Sembra indiavolata“, ha sbottato Imparato dopo aver assistito allo scontro tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli per Daniele Marzoli.

Cristian Imparato contro Daniele Dal Moro

Dopo aver attaccato Oriana Marzoli, Cristian Imparato ha puntato il dito anche contro Daniele Dal Moro. Imparato sottolinea che Daniele, essendo alla seconda esperienza come concorrente del Grande Fratello, sarebbe interessato alle dinamiche e a restare nella casa esattamente come gli altri concorrenti.

“A lui non interessa delle clip, né di strumentalizzare robe di nulla, è solo andato per la seconda volta al GF a farsi due vacanze. ma chi ti crede? Mo vuole passare per vittima dopo che gliene ha dette di ogni sia ad Oriana che a Martina. Ma piantala dai“.













