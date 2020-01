Cristian Imparato/ “Davide Vitale? Storia troppo esplosiva. E su Marco Mengoni…”

Cristian Imparato ha solo 23 anni ma tira già le somme del percorso fatto. Da Io canto che ha vinto quando aveva 14 anni al Grande Fratello 16 in effetti ne ha fatta di strada. Non sono mancati purtroppo i problemi di salute: il morbo di Crohn ha segnato la sua vita, ma è anche uno stimolo ad andare avanti. «Fortunatamente non mi ha ancora costretto a sottopormi a interventi chirurgici», ha raccontato a Il Giornale. Però si è sottoposto a qualche ritocchino prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, e questo ha innescato delle polemiche. «Su questo argomento c’è stata una strumentalizzazione pazzesca. Ho sempre detto di aver fatto delle punture di acido ialuronico sul viso prima di entrare nella Casa per rimpolpare il viso perché ero dimagrito troppo». Tra l’altro se ne è poi pentito, perché è stato difficile poi togliere quel che aveva iniettato. Ora comunque è tutto al naturale ed è contento così. Ma non ha ancora imparato a convivere con la malattia. «Più che altro ho imparato a nominarla, cosa che prima non riuscivo neanche a fare perché non volevo passare per il malato di turno, per quello che viene sopraffatto dalla malattia».

CRISTIAN IMPARATO E L’AMORE: DAVIDE VITALE E LE VOCI SU MARCO MENGONI

Cristian Imparato ha parlato anche della sua vita sentimentale a Il Giornale. L’amore va e viene per ora, infatti la relazione con Davide Vitale è finita presto. «Ma devo ammettere che la nostra storia è stata forse un po’ troppo esplosiva sin dall’inizio». L’ex gieffino ha infatti condiviso subito la notizia della loro relazione: «Ho questo maledetto vizio che quando c’è una cosa che mi stravolge, soprattutto in amore, tendo a condividerla con il mondo». Invece sulla fine della loro storia non si è sbilanciato: «Diciamo che non andavamo d’accordo su alcuni aspetti. Ad ogni modo oggi siamo rimasti in buoni rapporti: ci vediamo, ci salutiamo e ogni tanto se ci va ci prendiamo anche una birra insieme». Non c’è nulla invece con Marco Mengoni: «Mi hanno davvero tartassato solo per il fatto di avergli fatto un complimento. Sì, sicuramente è un bel ragazzo e un bravissimo cantante, ma vi assicuro che non c’è altro!». Per ora Cristian Imparato è single: «Al momento nel mio cuore non c’è nessuno». Ma spera di poter costruire una famiglia tutta sua in futuro: «Sogno di avere un compagno che mi ami, che mi faccia stare bene, che mi rispetti e che insieme possiamo costruire una famiglia tutta nostra, anche con dei figli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA