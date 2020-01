Cristian Imparato: “il morbo di Crohn mi ha cambiato la vita”/ “Pronto a combattere”

Cristian Imparato parla apertamente del morbo di Chron che ha scoperto di avere sei anni fa. Da quel momento, la vita del cantante che il pubblico ha conosciuto da bambino quando ha partecipato a Io canto e che ha rivisto in tv durante il Grande Fratello 16, è compleatamente cambiata. Con il tempo, la paura di non farcela ha lentamente lasciato spazio alla voglia di combattere e di sconfiggere la malattia per poter avere dalla vita tutto ciò che desidera. “ Caro Crohn, Sei sempre stato lì da 6 anni, pronto a fermare ogni mio progetto futuro, ogni mio sacrificio ogni mio passo verso un progetto, ogni mia azione – ha scritto Cristian Imparato nell’ultimo post pubblicato su Instagram – . Sei e sarai la più grande sfida per tutta la mia vita, ma una cosa voglio dirtela: è vero, mi hai cambiato la vita, ma non mi vergogno più a nominarti proprio perché ho imparato a sfidarti ogni volta che cerchi di abbattermi. Adesso sono proprio io a rialzarmi, a recuperare tutto e metterti ko ”.

CRISTIAN IMPARATO: “IL MORBO HA DISTRUTTO OGNI MIO SOGNO”

Cristian Imparato, schietto e diretto, ma anche provato e commosso, ha raccontato ai followers cosa è accaduto negli ultimi sei anni. Imparare a convivere con la malattia non è stato facile per chi sognava di fare tanto nella propria vita. “ La cosa che più mi manda in bestia è che per qualsiasi cosa che ho dovuto fare, soprattutto nei periodi di mer.., devi sempre mettere lui in primo piano, lo devi saper gestire – ha raccontato Cristian – . Non è stato bello nemmeno al Grande Fratello parlarne, trovare delle soluzioni […]Però ad oggi non ho più la vergogna di nominarti, nominare questa patologia che mi ha distrutto completamente, ha distrutto ogni mio sogno, il mio corpo ”. Cristian, poi, ha aggiunto che solo chi vive la malattia può comprendere ciò che ha provato e prova svelando di non averna mai parlato così apertamente per la paura di fare pena. “ Ad oggi, però, mi sento più maturo, più forte, più consapevole di quello che ho e che posso fare e da oggi sarò io a combattere come ho sempre fatto . E voglio dare dei messaggi a chi soffre della mia stessa patologia . Non arrendetevi, non fatevi distruggere da lui perché lui vuole questo, dobbiamo essere noi a metterlo ko ”, ha concluso.





