Cristian Imparato nudo su Instagram/ Foto piccante e attacco a Serena Enardu!

Cristian Imparato, senza peli sulla lingua ma anche… senza veli! L’ex gieffino ha appena postato su Instagram una foto che lo vede totalmente nudo, coperto lì, nelle zone più intime, dal suo simpatico cagnolino. “Non amo prendermi troppo sul serio. Forse lui…” scrive il cantante che, come sempre, fa il pieno di like e di consensi per i suoi scatti. Oltre a condividere suoi scatti, su Instagram Imparato ama anche confrontarsi con i follower. Non poteva mancare il suo commento alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, programma che lui stesso ha vissuto in prima persona lo scorso anno, seppure nella versione condotta da Barbara D’Urso. Cristian ha espresso senza peli sulla lingua il suo essere totalmente contrario al comportamento di Serena Enardu, che ha chiesto un confronto con Pago nella Casa.

Cristian Imparato attacca Serena Enardu: “Che pagliacciata!”

Chi ha seguito le prime due puntate della nuova edizione del Grande Fratello Vip sa che Serena avrebbe potuto avere la possibilità di rimanere nella Casa per una settimana, cosa che le è stata negata dal pubblico a Casa. Di fronte a queste immagini, Cristian Imparato ha detto la sua, criticando la Enardu. “Il Grande Fratello fa rinnamorare la gente! – ha esordito il cantante – Questa Serena non ha mai avuto gelosie in sette anni, né paura di perdere Pago… guarda caso tutte queste paure le vengono all’interno della Casa del Grande Fratello.” Così lancia la domanda sarcastica: “Come mai chiarirsi all’interno della Casa del Grande Fratello e non chiarirsi prima? Ä scioccante, è una grandissima pagliacciata” conclude.





