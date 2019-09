Cristian Imparato/ “Ritocchini estetici? Ho preso 9 kg”, il medico “è sotto terapia…”

Cristian Imparato ospite oggi di Pomeriggio 5, nella parte dedicata al “gossip” per parlare di chirurgia e ritocchi estetici. Di recente, l’ex campione di Io Canto e concorrente dell’ultimoGrande Fratello, ha finalmente ammesso di aver ricorso a qualche ritocchino nonostante per mesi abbia sempre detto il contrario, rendendosi protagonista di durissimi scontri in diretta tv proprio nei salotti di Barbara d’Urso. Quest’oggi però, non sono mancate le frecciatine e l’inizio di una lite fortunatamente smorzata sul nascere che ha visto protagonista, in collegamento con Pomeriggio 5, Roger Garth. “Hai 23 anni, io ti ho difeso perchè dicevo che non eri rifatto, ma perchè ti stai rifacendo così?”, ha domandato riferendosi proprio all’attuale aspetto fisico di Imparato. Il giovane, questa volta mantenendo la calma, si è difeso limitandosi a dire: “Ho preso 9 chili, te lo può confermare anche il medico, il professor Leopizzi, presente in studio”, ha spiegato.

CRISTIAN IMPARATO E I RITOCCHINO ESTETICI

A cosa si riferiva Roger Garth con la sua domanda rivolta a Cristian Imparato? Indubbiamente il giovane palermitano negli ultimi tempi avrà ripreso qualche chilo ma a spiegare l’arcano è stato il medico presente in studio che ha ammesso: “Abbiamo parlato, è un momento difficile, è sotto terapia…”, si è lasciato sfuggire senza aggiungere altro. La padrona di casa ha quindi domandato all’esperto un parere sul naso di Cristian: è rifatto oppure no? “E’ un naso piccolino rispetto al volume del viso, quindi se è nato così è una caratteristica fuori dalla norma”, ha commentato il professore. “Non diciamo castronerie”, ha replicato Imparato, “Io ho avuto sempre questo naso, mai fatto ritocchini al mio naso”. Per Cristian il suo naso non sarebbe così perfetto come gli viene detto, al punto da asserire: “A me manco piace!”. Le sue parole sono bastate a convincere Roger Garth dell’assenza di ritocchino eccessivi?



