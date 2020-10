Cristian Imparato Vs Guendalina Tavassi/ “Sei solo una pagliaccia”, lei “Punturato!”

Va in scena una lite piuttosto accesa nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi 16 ottobre. Barbara D’Urso ospita da una parte Cristian Imparato e dall’altra Guendalina Tavassi, già protagonisti di accese liti nei mesi passati. E infatti a lanciare la prima stoccata è la Tavassi, definendo Imparato “Il punturato!” Cristian però sbotta: “Tu si sei smontata peggio di un mobile dell’Ikea e dice a me punturato? Da che pulpito viene l’offesa!” Al centro della discussione i presunti interventi del ragazzo alle labbra, Guendalina infatti ricorda: “Barbara, stava lì seduto sulla tua poltrona e giurava di non aver fatto nulla alle labbra!” Cristian, però, torna a confermare quanto dichiarato anche in passato, negando di aver fatto interventi alle labbra.

Lite tra Guendalina Tavassi e Imparato, lui “Sei una pagliaccia!”

“E infatti confermo che le labbra non le ho mai ritoccate ma ho ritoccato tutt’altro! – dichiara Cristian Imparato a Pomeriggio 5, per poi aggiungere – Perché punti il dito su di me e non lo punti su te stessa che ha stravolto i connotati! Sei andata pure all’anagrafe a farti rifare la carta d’identità e il passaporto per prenderti l’aereo e vieni a dire a me che sono rifatto! Questa diatriba… fai la figura della pagliaccia! Tu nasci come pagliaccia”. I toni si alzano ma a concludere è la Tavassi: “Sei stato un anno che non ti filava nessuno e hai iniziato a parlare di me. I follower mi mandavano i video dicendo che tu facevi le storie dicendo che io ero la bambola assassina!” A placare gli animi interviene infine Barbara D’Urso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA