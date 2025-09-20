Cristian Lo Presti sposa la fidanzata Yousra Mohsen: l'annuncio dell'ex ballerino di Amici

Cristian Lo Presti, noto ex ballerino di Amici, torna a far parlare di sé, ma stavolta non per la sua danza. Dopo alcune relazioni passate, tra cui quella con Virginia Tomarchio, anche lei ex allieva del talent, Cristian ha trovato un nuovo amore in Yousra Mohsen, modella e influencer. La coppia ha recentemente annunciato il fidanzamento ufficiale con una romantica proposta di matrimonio condivisa sui social. Nelle immagini pubblicate, è possibile vedere Cristian inginocchiato, mentre porge l’anello a Yousra, accompagnate dalla didascalia “Us, forevermore“.

Dopo il suo percorso ad Amici, Cristina ha intrapreso una carriera di grande successo in Francia, arrivando a diventare l’assistente del direttore artistico Stéphane Jarny e proprio con lui a lavorare nel programma di Maria De Filippi. Ebbene, oltre ai traguardi professionali, ha anche ritrovato l’amore nelle braccia di Yousra, decidendo ora di coronare il loro amore convolando a nozze. L’annuncio ha subito fatto il giro del web, con molti che hanno immediatamente ricordato al sua turbolenta relazione con Virginia, protagonista della 14sima edizione del talent show.

Cristian Lo Presti presto sposo: tutti i dettagli

Il post di Cristian sul suo fidanzamento ufficiale con Yousra Mohsel è stato invaso da commenti, molti dei quali da parte di diversi amici e colleghi italiani. Tra questi, hanno lasciato le loro congratulazioni dei noti ballerini, come Elena D’Amario, Simone Nolasco e Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini. Adesso non resta che aspettare per scoprire quando Cristina e Yousra si sposeranno ufficialmente e, soprattutto, quanto decideranno di condividere sui social del loro grande giorno.